Emploi et formation professionnelle : LE DEPARTEMENT FAIT LE POINT DU PROGAMME DE TRAVAIL ANNUEL

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mahamane Baby, a présidé hier jeudi à Ségou la cérémonie d’ouverture de l’atelier sur le Programme de travail annuel (PTA) de son département. C’était en présence des plus hautes autorités de la région de Ségou, notamment le maire de la commune urbaine de Ségou, Nouhoum Diarra. Cet atelier qui durera deux a pour objectif d’évaluer la mise en œuvre du PTA 2016 et d’examiner le PTA 2017, par rapport à leur cohérence avec les politiques et stratégies définies à travers le programme d’action du gouvernement.

L’évaluation du programme de travail annuel du ministère, au titre de l’année 2016, fait ressortir un taux d’exécution de 72% des activités programmées. En effet, sur les 312 activités programmées, 200 ont été réalisées, 49 sont en cours de réalisation et 73 non réalisées. Ce résultat, a indiqué le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, traduit l’engagement des structures en vue d’atteindre les objectifs assignés au département en matière d’emploi et formation professionnelle. «Je vous encourage de persévérer davantage dans l’effort afin que le taux de réalisation des activités programmées en 2017 soit nettement meilleur que celui de 2016. A cet effet, le PTA 2017 que vous allez examiner doit être réaliste et doit aussi s’inscrire en droite ligne de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, dont la mise en œuvre permettra de ramener la paix et la stabilité au Mali », a déclaré Mahamane Baby.

Le présent atelier se tient dans un contexte marqué, en plus des programmes d’activités des structures, par la mise en œuvre de grands projets structurants dont l’impact doit contribuer à améliorer les conditions de vie de nos populations. Il s’agit entre autres du Projet de développement des compétences et emploi des jeunes (PROCEJ), du Projet de formation professionnelle, insertion et appui à l’entreprenariat des jeunes ruraux (FIER) et du Projet d’amélioration de la compétitivité des entreprises par la formation (ACEFOR).

D. COULIBALY

AMAP-Ségou