Emigrés maliens en Libye : UNE NOUVELLE VAGUE DE RETOUR AU BERCAIL

« J’ai tellement été maltraité en Libye au point que j’avais perdu tout espoir de retrouver mon pays, de revoir ma famille ». Les propos sont de Makan Dembélé, un de nos compatriotes qui avait migré Libye.

Il est revenu au pays avec 162 autres de nos compatriotes qui ont décidé de regagner volontairement la mère-patrie au regard des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles la Libye se trouve aujourd’hui.

Ils ont été accueillis jeudi après-midi à l’aéroport international Modibo Keita. Ils étaient à bord du vol A320 de la compagnie Nouvel air. Parmi les officiels à l’accueil, le chef de cabinet du ministère des Maliens de l’extérieur, Moussa Aliou Koné, le directeur de la Protection civile, le commandant Bakary Daou, des agents des services sociaux sanitaires ainsi que de des responsables de l’Organisation internationale pour la migration (OIM).

Ce groupe de 163 personnes est composé de plusieurs mineurs, de femmes, de jeunes filles ainsi que de nombreux malades.

La plupart de ces rapatriés ont précisé qu’ils étaient dans de très mauvaises conditions de vie, dans une absence presque totale de soins adéquats et qu’ils ont subi des violences à caractère raciste. Nombre de jeunes du groupe étaient partis en Libye dans le but de traverser la Méditerranéenne et ensuite gagner l’Europe. Quant aux plus âgés, ils vivaient dans le pays depuis des années et y travaillaient afin de subvenir aux besoins de leurs familles au Mali.

« Nous, Africains, étions frappés, maltraités dans les prisons de la Libye », confie Makan Dembélé qui estime que le gouvernement du Mali doit poursuivre ses efforts afin de rapatrier tous nos compatriotes qui le souhaitent. « Tous les Maliens, souffrent. Presque tout le monde veut rentrer au bercail », témoigne encore Makan Dembélé.

Quant à Mody Sissoko, il a confié s’être rendu en Libye en 2013. « C’est quand je cherchais à gagner l’Italie que les soldats libyens m’on arrêté et m’ont mis en prison. Je remercie vraiment le gouvernement malien pour le secours qu’il nous a apporté ».

Il faut dire que c’est à l’initiative du ministère des Maliens de l’extérieur et de l’OIM que cette opération a eu lieu.

Selon le chef de cabinet du ministère des Maliens de l’extérieur, le gouvernement a tout mis en œuvre afin de faciliter le retour de ces émigrés, de les prendre en charge à Bamako, de les acheminer jusqu’à leurs destinations finales, c’est-à-dire leurs familles respectives.

« Environ 30 de ces rapatriés étaient détenus dans des prisons libyennes », a annoncé Moussa Aliou Koné, avant de préciser qu’il s’agit bien d’une opération de rapatriement volontaire.

« Nonobstant la crise sécuritaire, le ministère des Maliens de l’extérieur est en contact permanent avec l’ambassade du Mali à Tripoli afin d’aider nos compatriotes vivant en Lybie. Le plus urgent est d’abord de ramener ces Maliens au bercail sains et saufs. Ensuite, nous allons tout faire pour les aider à retrouver leurs biens », a-t-il assuré. Moussa Aliou Koné précise que ces 163 Maliens qui viennent d’arriver est la toute première vague de l’année 2017 et qu’il y en aura d’autres.

De l’aéroport, les rapatriés ont été transportés dans les locaux de la Protection civile où ils ont été recensés, avant de recevoir des vaccins et d’autres soins. Ils recevront ensuite une assistance pour regagner leurs localités d’origine pour ceux qui le désirent.

Mariam. F. DIABATE