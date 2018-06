Elections en Turquie: ERDOGAN RÉÉLU POUR UN MANDAT AVEC PLUS DE POUVOIRS

Lors d’une déclaration à Istanbul, le chef de l’Etat, Recep Tayyip

Erdogan, a revendiqué la victoire aux élections présidentielle

et législatives organisées ce dimanche 24 juin en Turquie

«Les résultats non officiels des élections sont clairs. Selon eux, notre nation m’a confié la responsabilité de président de la République», a déclaré Recep Tayyip Erdogan lors d’une déclaration à Istanbul, s’ouvrant la voie vers un nouveau mandat de cinq ans aux pouvoirs considérablement renforcés. Le président turc a également revendiqué la majorité parlementaire pour l’alliance dominée par son parti, l’AKP. Peu après, les autorités électorales ont prononcé la victoire de Recep Tayyip Erdogan au premier tour de la présidentielle.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a obtenu plus des 50% des voix nécessaires lors des élections de dimanche qui lui permettent de remporter un nouveau mandat présidentiel aux pouvoirs renforcés, a indiqué le chef du Haut comité électoral Sadi Güven lors d’un point presse à Ankara. D’après l’Agence de presse étatique Anadolu, M. Erdogan arrivait en tête de la présidentielle avec un score de 52,6 % après dépouillement de près de 97 % des urnes, et l’alliance de l’AKP menait avec 53,65 %. «La Turquie, avec un taux de participation de près de 90 %, a donné une leçon de démocratie au monde entier», a affirmé M. Erdogan. Le chef de l’Etat avait convoqué en avril ces élections présidentielle et législatives anticipées initialement prévues en novembre 2019. Mais le Parti républicain du peuple (CHP), principal parti opposition, a affirmé que son propre décompte des résultats partiels indiquent qu’un second tour pour la présidentielle est inévitable. Tableau à l’appui, la présidente de la région d’Istanbul pour le parti a contesté un à un les chiffres donnés par l’Agence officielle Anadolu pour la présidentielle et les législatives. « Vous aussi vous devez entendre les feux d’artifice venant de la rue. Ils ont commencé à faire la fête, mais je peux vous le dire très calmement : rira bien qui rira le dernier», a-t-elle déclaré. La journée de vote a été émaillée par plusieurs incidents qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, comme dans la région de Kocaeli, non loin d’Istanbul, où un responsable de bureau de vote s’en est pris physiquement à des observateurs. Des électeurs ont également partagé les irrégularités qu’ils ont pu filmer avec leurs téléphones, rapporte notre correspondant à Istanbul, Alexandre Billette. A Diyarbakir, c’est un responsable accusé d’avoir bourré les urnes avec des bulletins déjà tamponnés. A Urfa, ce sont des observateurs qui ont été expulsés des bureaux de vote. Dans cette même région, un homme qui a été battu par un groupe pour s’être opposé à des tentatives de fraudes. Dans un autre bureau de vote, des électeurs ont dû voter sans isoloir. Les ONG et l’opposition dénoncent ainsi des tentatives de fraude largement supérieures aux scrutins précédents. Un responsable du parti d’opposition CHP a même évoqué une « atmosphère de terreur ». Reste à voir si le nombre d’observateurs sur place et les preuves enregistrées en son et en image vont permettre de limiter les fraudes ou d’invalider les résultats dans certains bureaux. Le président Recep Tayyip Erdogan a pour sa part indiqué après avoir voté qu’il n’y avait «pas de problème sérieux» à l’occasion de ce scrutin.Signe d’une journée électorale sous tension, une délégation du Parti communiste français présente à Agri, dans l’est de la Turquie, comme observateur a été arrêtée avant d’être relâchée à la fermeture des bureaux de vote. «Nous avons été arrêtés à 10h30 et retenus à la gendarmerie jusque 17h, à la fin des opérations de vote. On nous a dit qu’il n’y aurait pas de poursuites contre nous, car notre présence n’était pas délictuelle», a expliqué à l’AFP Hulliya Turan, secrétaire départementale du Bas-Rhin.

La délégation, composée également de Christine Prunaud, sénatrice des Côtes-d’Armor, et Pascal Torre, membre du secteur des Relations internationales au PCF, s’était rendue dans deux bureaux de vote et revenait en ville quand elle a été interpellée. La délégation, qui avait répondu à un appel du HDP, le principal parti pro-kurde, a été laissée libre de poursuivre son séjour en Turquie, a encore précisé Mme Turan.