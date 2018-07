Élection présidentielle : UNE SÉRIE TÉLÉVISÉE POUR SENSIBILISER ET OBTENIR LA PAIX

C’est une véritable campagne de mobilisation citoyenne en faveur des élections et d’une paix durable qu’entame le studio Wokloni et le Centre culturel Blonba. Intitulée «Hèrèbougou-Banyèrèbougou», cette série télévisée, qui sera diffusée partout au Mali, présente deux communautés diamétralement opposées. Dans la première (Hèrèbougou) les populations vivent en paix et en harmonie. Elles sont heureuses dans un cadre de vie propre et accueillant et s’acquittent régulièrement de leurs taxes et impôts, prennent même le temps de lire les programmes des candidats aux élections. Le jour du scrutin, elles sortent massivement pour accomplir leur devoir citoyen, c’est-à-dire voter. Par contre, à Banyèrèbougou, la vie est plus difficile, les populations ne s’entendent pas et les rues sont remplies de nids de poule. Les querelles sont nombreuses et les femmes s’échinent dans les travaux domestiques. En période électorale, les habitants de la localité acceptent tous les présents des candidats et n’accomplissent pas leur devoir citoyen .

La cérémonie de lancement s’est déroulée jeudi au Centre culturel Blonba à Torokorobougou. C’était en présence de nombre d’invités, notamment des représentants de la société civile, du ministère de l’Administration territoriale, du ministère de la Culture, des partenaires techniques et financiers. La série télévisée sera diffusée très prochainement sur la chaine nationale (ORTM) et les radios dans cinq langues nationales (bambara, sonrhaï, arabe, tamasheq et peulh). La campagne de sensibilisation portera sur les thématiques comme rôle et responsabilités des structures impliquées dans le processus électoral, la carte d’électeur, le bulletin de vote ou simplement le processus de vote.

Présidant la cérémonie, le secrétaire général du département en charge de la Réconciliation nationale expliquera que le processus électoral est un moment fort dans la vie de la nation. Attaher Ag Iknane espère que la série télévisée contribuera à sensibiliser les populations à travers des mots et gestes, dont seuls les comédiens détiennent le secret. Pour la responsable du Projet d’appui à la stabilisation et à la paix (PASP)/Coopération allemande (GIZ), ces élections se passent dans un contexte politico-sécuritaire, caractérisé par la recrudescence de l’insécurité qui s’est étendue au Centre et au Sud du pays. «C’est dans ce contexte de peur et de tension que la mobilisation des citoyens devient à la fois un enjeu et un défi important pour la réalisation des élections», explique Mme Anne-Katrin Niemeier.

Youssouf DOUMBIA