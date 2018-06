Election présidentielle: L’ANCIEN PREMIER MINISTRE MODIBO SIDIBÉ EN LICE

Candidat déclaré à la présidentielle du 29 juillet prochain, Modibo Sidibé, porté par les Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence (FARE An Ka Wuli), croit son heure venue. L’ancien Premier ministre est officiellement investi par une coalition de partis politiques et d’associations. Policier de formation, il a servi notre pays à de hautes fonctions avant de se lancer en politique.

En début de mois, la salle du palais de la Culture de Bamako où la cérémonie d’investiture s’est déroulée refusait du monde. Les militants sont venus de toutes les grandes agglomérations pour clamer leur leader. Drapé dans une tenue traditionnelle, Modibo Sidibé a mis la jeunesse malienne au cœur de ses préoccupations : «Cette jeunesse ardente est l’atout principal de notre pays. Ils sont suffisamment nombreux, ces jeunes, à porter l’avènement d’un Mali honnête, travailleur, inventif et confiant pour nous donner l’espoir que très vite la crise actuelle sera derrière nous». Dans une déclaration publiée le 1er mai, le Directoire du Nouveau pôle politique de la gauche démocratique et républicaine (NPP) a affirmé son soutien à la candidature de Modibo Sidibé, président des FARE An Ka Wuli, pour l’élection présidentielle prochaine dont le premier est prévu pour le 29 juillet.

«Après l’analyse de la situation politico-sécuritaire du pays, les partis politiques membres du NPP ont décidé de converger leurs forces pour élire Modibo Sidibé à la magistrature suprême lors de l’élection présidentielle à venir», selon le document. L’homme qui, depuis 5 ans, sillonne le Mali profond à la rencontre de nos compatriotes, compte bénéficier de la confiance de tous «pour faire du Mali un Etat fort, un Etat stratège et un Etat juste, respectueux des valeurs et principes démocratiques».

Ahmadou CISSÉ