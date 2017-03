Egypte : GIRESSE FUTUR ENTRAîNEUR DU ZAMALEK ?

Le sélectionneur national, Alain Giresse deviendra-t-il le prochain entraîneur du Zamalek d’Egypte ? La question mérite d’être posée après les déclarations faites hier par le président du Zamalek, Mortada Mansour. « Alain Giresse a donné son accord pour diriger le Zamalek. Il veut un salaire de 50 000 dollars (environ 25 millions de F cfa) mensuels pour lui et son assistant. On lui a proposé 40 000 (environ 20 millions de F cfa) en lui envoyant un mail avec notre dernière offre. S’il accepte, on se rencontrera aux Emirats Arabes Unis », a révélé le patron du club cairote cité par une radio égyptienne. Le Zamalek est actuellement en quête d’un successeur à Mohamed Helmy qui a été limogé. Le contrat d’Alain Giresse avec les Aigles court jusqu’en novembre 2017, mais le technicien français est en chômage technique depuis le 8 mars et la dissolution du Comité directeur de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT) par le ministre des Sports. Suite à cette sanction, le Mali a été suspendu par la FIFA et il faudra attendre la levée de cette suspension pour voir Giresse poursuivre éventuellement son contrat avec notre pays. L’ancien milieu de terrain des Bleus n’est pas le seul candidat en lice au poste d’entraîneur du Zamalek. Selon la même source le Portugais Augusto Inácio a également été contacté par les Chevaliers Blancs.