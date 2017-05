Eglise catholique du Mali : L’ARCHEVEQUE JEAN ZERBO NOMME CARDINAL

La bonne nouvelle a été accueillie dimanche dernier avec joie par les chrétiens de l’église catholique du Mali. Il s’agit de la nomination de l’archevêque de Bamako Jean Zerbo en qualité de cardinal au Vatican. L’annonce a été faite par le Pape François à l’issue de la prière « Regina Coeli ».

« Je désire annoncer la tenue d’un consistoire le mercredi 28 juin pour la nomination de cinq nouveaux cardinaux dont Mgr Jean Zerbo, archevêque de Bamako. Leur provenance de diverses régions du monde montre la catholicité de l’église présente sur toute la terre, en d’autres termes l’universalité de l’église », a rappelé le souverain pontife.

Désormais, le cardinal Jean Zerbo pourra participer au conclave, la réunion au cours de laquelle un nouveau pape est désigné. La cérémonie officielle au cours de laquelle les ecclésiastiques seront élevés au rang de cardinaux, aura lieu le 28 juin prochain en présence des nouveaux cardinaux. L’archevêque de Bamako qui y prendra part cristallisera l’admiration de la communauté chrétienne voire nos autres compatriotes d’autres religions parce que c’est une première dans l’histoire de notre pays de voir un prélat élevé au grade de cardinal au Vatican. Des messages de félicitations adressés au nouveau cardinal fusent de partout. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a ainsi adressé un message de félicitation à l’archevêque de Bamako pour cette marque d’estime et de confiance placée en lui par le pape François. Selon le chef de l’Etat, cette nomination à l’ordre de cardinal est un grand honneur pour toute l’église catholique d’Afrique mais plus encore pour celle du Mali.

Originaire du diocèse de Ségou, Monseigneur Jean Zerbo est né en 1943 à Ségou. Il a été ordonné prêtre en 1971 avant de s’envoler pour des études à Lyon (France) quatre ans plus tard. D’abord évêque auxiliaire de Bamako en 1988, il en devient archevêque titulaire dix ans plus tard, en 1998. Mgr Jean Zerbo devient ainsi le premier cardinal du Mali nommé pour son engagement dans le dialogue islamo-chrétien

En plus de Mgr Jean Zerbo, sont également nommés cardinaux Mgr Juan José Omella, archevêque de Barcelone (Espagne), Mgr Anders Arborelius, archevêque de Stockholm (Suède), Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, archevêque de Paksé au Laos et enfin Mgr Gregorio Rosa Chávez, archevêque de San Salvador.

Anne-Marie KEITA