Education : LES FORMATEURS FORMES SUR L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES

L’Ecole normale supérieure (ENSUP) a abrité, vendredi, un atelier de formation dont l’objectif global est de renforcer les compétences des formateurs à l’application de la pédagogie de l’Approche par compétences (APC). La formation, organisée par la promotion (2012-2014) de l’ENSUP, permettra aux participants de comprendre les fondements de l’APC, de maîtriser les concepts de compétences, de comprendre la fonction des différents guides d’accompagnement du programme d’études. Il permettra, également, aux participants de faire la différence entre les méthodes pédagogiques et de connaître les différents types d’évaluation.

L’APC est une méthode d’apprentissage que le gouvernement a mise en œuvre dans le système éducatif depuis 2011. Elle fait partie des réformes engagées dans le système éducatif afin d’améliorer la qualité des programmes, d’adapter la formation des enseignants aux avancées scientifiques et techniques enregistrées dans les disciplines et domaines d’études et intervenant dans leur formation. Selon Abdourahmane Sissoko, président de la promotion 2012-2014, (promotion Hamadou Konaté), lui et ses camarades n’ont pas bénéficié de cette formation, d’où cet atelier pour leur donner l’opportunité d’être formés sur la méthode afin d’être à mesure de l’enseigner en classe. L’inspecteur du génie électrique à l’Inspection pédagogique régionale d’enseignement secondaire de Koulikoro (IPRES/Koulikoro), Issoumaïla Maïga, dira que cette formation va permettre aux participants d’apprendre l’APC en tant que telle, ses concepts et ses enjeux. Il a ajouté que les bénéficiaires de cette formation vont être initiés aux différents types de savoir, notamment le savoir-faire, le savoir-être et le savoir percevoir. « L’objectif final est d’arriver à une évaluation », a conclu le formateur. Un deuxième formateur était aussi présent, Abdoul Kader Traore, professeur principal de l’enseignement technique et professionnel, chef d’atelier électromécanique de l’Ecole centrale pour l’industrie, le commerce et l’administration (ECICA). La formation qui s’étend sur une semaine, devrait outiller les participants sur les objectifs de l’APC, ses avantages et ses contraintes.

Tènimba KIABOU