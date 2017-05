Economie numérique et Communication : LE MINISTRE AROUNA MODIBO TOURE AU CONTACT DES STRUCTURES RATTACHEES

Le chef du département s’est imprégné des difficultés qui assaillent les services sous sa tutelle. Il a assuré que les autorités veillent à leurs résolutions

Le nouveau ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Arouna Modibo Touré a pris contact, vendredi dernier, avec les personnels de l’Office des radios et télévision du Mali (ORTM), de l’Agence malienne de presse et publicité (AMAP), de l’Agence des technologies de l’information et de la communication (AGETIC) et de l’Agence nationale de communication pour le développement (ANCD). « Pour s’imprégner des réalités, les rassurer de la disponibilité des plus hautes autorités à les accompagner et à relever le défi de la révolution numérique dans les conditions idoines », a-t-il expliqué.

C’est à l’ORTM que commencera cette tournée à pas de charge qui a duré quelques heures. Conduit par le directeur général, Sidiki N’Fa Konaté, le ministre en charge du département de la communication visitera successivement la télévision nationale, la radio nationale, la TM2, la radio rurale et la salle des sons. Il y déplorera la vétusté des équipements, avant de solliciter, lors d’une rencontre qu’il a eue avec la direction et les travailleurs, l’accompagnement de tous pour relever le défi de la transition numérique.

Après Bozola, le ministre Touré s’est rendu à l’AMAP. Après les salutations protocolaires, le visiteur entretiendra les travailleurs sur l’objet de sa visite et ses attentes. S’ensuivra une longue visite des lieux, guidée par le directeur général, Abdoulaye Traoré. La délégation se rendra tour à tour dans la rédaction de L’Essor, à la nouvelle rotative, à l’ancienne imprimerie, à l’Agence de presse, à la direction de la publicité, à la salle de numérisation des archives de L’Essor et à la section photo.

Il conclura, au terme de cette étape et à la lumière des échanges, que l’AMAP vit des moments difficiles. Des soucis qui, selon lui, seront amoindris avec l’opérationnalisation très prochaine de la nouvelle rotative. Pour sa part, le département « va se battre pour que ce qui doit vous revenir le soit », a-t-il rassuré. En attendant, il a instruit à la direction de la publicité le versement régulier des 70% de parts de la régie que l’AMAP doit à l’ORTM. Il a aussi demandé à la direction générale le remplacement des climatiseurs qui refroidissent la salle abritant l’imprimerie par quatre armoires frigorifiques de quatre chevaux chacune pour le maintien de cette machine en bonne fonctionnalité.

Mais, ce sont les archives de la section photo (un trésor unique) qui ont semblé émerveiller le visiteur du jour. Pour une très bonne sauvegarde des clichés jalousement gardés au niveau de cette section et qui retracent l’histoire ancienne et contemporaine de notre pays et de celle des hommes et femmes qui ont fait sa gloire, le ministre de l’Economie numérique et de la Communication a exhorté la direction à acquérir un serveur pour les sauvegarder. Ce serveur central pourra servir également à sauvegarder tous les fichiers numérisés, les documents de travail et les archives.

A l’AGETIC, où a pris fin la visite de la matinée, Arouna Modibo Touré a salué les avancées notoires enregistrées en matière de transition numérique. Il y sillonnera plusieurs bureaux et salles techniques dont, les services du nom de domaine Mali (.ml), de suivi du cadre législatif et règlementaire TIC, de l’administration système réseau et sécurité. Là, le visiteur a eu droit à une brève présentation des applications de contrôle et d’administration du réseau de fibre optique. Le ministre de l’Economie numérique a, par ailleurs, déploré l’absence de « backup de relais » à l’AGETIC, dont, la possession est, selon lui, une nécessité « pour une question de sécurité nationale ».

Livrant ses sentiments à la fin de la visite, le ministre Touré a témoigné : « Au terme de ces prises de contact, je me rend compte qu’il y a des défis majeurs à relever, comme la transition numérique qui ne pourrait l’être que par les travailleurs eux-mêmes avec l’appui du département de tutelle ». A propos de cet accompagnement, les travailleurs peuvent être sûrs que les plus hautes autorités sont attentives aux problèmes qui accablent ces structures, a-t-il rassuré. Avant de promettre : « Nous sommes au virage de la révolution numérique. Ces structures en question sont concernées par cette révolution numérique. Nous ne ménagerons aucun effort pour cela.»

En réponse aux préoccupations soulevées par les directions et les travailleurs des différentes structures, Arouna Modibo Touré a affirmé qu’il existe de grandes réformes à mettre en œuvre par le département. « Les problèmes qu’elles ont évoqués seront réglés de manière équilibrée. Et chaque structure recouvrera ses prérogatives conformément aux lois qui la régissent », a garanti le ministre Touré.

