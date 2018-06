Douentza : UN ENFANT MEURT APRÈS L’INONDATION

Le vendredi premier juin 2018, aux environs de 11 heures, le quartier Fatore Mossi de Douentza a été envahi par les eaux du chenal (Gorel), provoquant ainsi une inondation. Le bilan: 1 mort (un jeune enfant), des animaux domestiques emportés par les torrents et des dégâts matériels importants. Cette inondation est consécutive à une pluie diluvienne qui s’est abattue sur les falaises de Bandiagara et qui a alimenté le chenal qui délimite le quartier. La quantité d’eau drainée par le chenal était si importante qu’elle a emporté tout sur son passage : charrettes, troncs d’arbres, animaux.

Les riverains du chenal étaient les plus touchés. Ils ont été contraints d’évacuer les lieux avec bagages puisque les maisons menaçaient de s’écrouler.

Awoi DICKO

AMAP-Douentza