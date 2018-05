Distinction : DES ACTEURS DU SECTEUR PRIVÉ DÉCORÉS PAR LE CHEF DE L’ÉTAT

En marge de la cérémonie de la 2è édition de la Rentrée économique du Conseil national du patronat du Mali (CNPM) tenue mardi à Koulouba, le Grand maître des ordres nationaux du Mali, le chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Keïta, a décoré 32 chefs d’entreprises en reconnaissance des services immenses et louables rendus à la nation. Ces heureux récipiendaires ont été faits Commandeur de l’ordre national du Mali, Officiers de l’ordre national du Mali et Chevaliers de l’ordre national du Mali.

En effet, le président du CNPM, Mamadou Sinsy Coulibaly a été élevé au grade de Commandeur de l’ordre national du Mali. Neuf lauréats, dont Ciryl Achkar (président de l’Organisation patronale des industries), ont reçu le grade d’Officier de l’ordre national. Quand à Abdoulaye Pona (président de la Chambre des mines du Mali) et 21 autres récipiendaires, ils ont été honorés au rang de Chevalier de l’ordre national du Mali.

Visiblement ému, mais heureux et fier, le patron du CNPM a engagé les récipiendaires : «Nous nous engageons à être de véritables exemples vivant à suivre par la jeune génération. Nos faits et gestes seront exemplaires pour donner un repère et être un modèle pour un développement du monitorat et de l’accompagnement de la jeunesse».

En réponse, le chef de l’Etat dira : «nul ne devra se sentir injustement oublié en République, qui a le mérite avéré». Ibrahim Boubacar Keïta a fait référence à ces opérateurs économiques à qui il a promis de réparer rapidement l’erreur. Car, «désormais, il sera entendu qu’en République du Mali, les mœurs républicaines ne sont exclusives d’aucun secteur de mérite», a assuré le président de la République, ajoutant que tous les enfants du Mali, à égale hauteur, sont et seront distingués selon les mérites avérés.

Cheick M. TRAORÉ