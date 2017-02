Disparition : WESTHUIZEN, une LÉGENDE DU RUGBY SUD-AFRICAIN S’ETEINT

Champion du monde en 1995, le légendaire demi de mêlée sud-africain Joost van der Westhuizen s’est éteint hier à l’âge de 45 ans des suites de la maladie de Charcot, une affection neurodégénérative incurable dont il était atteint depuis 2011. Pour beaucoup d’observateurs, Van der Westhuizen demeure l’un des plus grands n°9 de l’histoire du jeu, aux côtés du Gallois Gareth Edwards. Ses duels épiques, il y a plus de 20 ans, avec l’Australien George Gregan ou le Neo-Zélandais Justin Marshall resteront dans les mémoires des fans de rugby. « On se souviendra toujours de lui comme d’un incroyable joueur de rugby », rappelait récemment Gregan dans un dîner donné en l’honneur de « Joost » comme on le surnomme en Afrique du Sud.

« Joost était un joueur magique. Il pouvait quasiment gagner un match à lui tout seul », ajoutait alors Marshall. Lundi, c’est un long combat de près de six ans avec la maladie de Charcot qui s’est achevé. Diagnostiqué en 2011 de cette maladie qui l’avait peu à peu empêché de parler et de marcher, les médecins lui avaient alors donné deux à cinq ans à vivre. Il a finalement succombé chez lui, deux jours après avoir été hospitalisé d’urgence, dans un état critique. Le pic de sa carrière restera sans doute cette finale du Mondial 1995 où à domicile, dans le bouillant Ellis Park de Johannesburg il avait offert une passe décisive pour mettre Joel Stransky dans une position idéale.

Ce dernier avait alors passé un drop permettant à l’Afrique du Sud de remporter son premier titre mondial, 15 à 12, face aux All Blacks d’une autre légende disparue, Jonah Lomu.