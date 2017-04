Disparition : VITAL KY, ADIEU L‘ARTISTE

Ce 12 juin 1982, la capitale des Balanzans vit dans une atmosphère particulière. L’ébullition, qui n’était pas perceptible aux premières heures de la matinée, commença à poindre, dès le début de l’après-midi. C’est que Ségou s’apprêtait à vivre une soirée riche en émotion. Mais cela, les habitants l’ignoraient encore. Le Biton jouait une demi-finale de coupe du Mali contre le Réal de Nani Touré au grand complet. Quand la partie démarre, un voile s’installe sur le stade municipal, théâtre des opérations, dès la 18è minute. Le Réal marque mais n’aura pas le temps de savourer ce départ en fanfare, puisque, dans la foulée, le Biton égalise, à la 19è minute. Au final, l’AS Biton se qualifie pour la finale en gagnant 4-1, mettant en ébullition la ville jusqu’à une heure avancée de la nuit. Une finale de la coupe du Mali décrochée par un club issu de la réforme de 1979, soit trois ans d’existence. Mais, cet exploit avait un détonateur : Vital Ky. Et notre confrère de l’époque, «Podium» a résumé parfaitement les contours du match, en écrivant : «Le Biton, avec sa volonté peu commune, dispose en Vital Ky de l’étincelle capable d’illuminer un match, à tout moment. Quelle précision dans ses coups de patte ! Pourtant, samedi, il évolua dans un rôle à la britannique, collé à sa défense sans consigne de marquage, il décrocha trois flèches toutes mortelles pour les Scorpions, puisqu’à l’origine des 2è, 3è et 4è but de son équipe». L’exploit portait la marque de ce gaucher impénitent, adroit comme un funambule. Vital Ky, qui n’a connu que trois clubs (la Jeunesse sportive de Ségou, le Biton et le Stade malien), était, selon son entraîneur au Biton, Amadou Traoré, doué au point qu’il excellait aussi bien dans le football qu’en handball, volley-ball, basket-ball, bref, un vrai homme orchestre du sport. Arraché à l’affection des siens à l’âge de 66 ans, Vital, le modeste, a tiré sa révérence en s’éclipsant sur la pointe des pieds. Dors en paix, l’artiste.

Mad DIARRA