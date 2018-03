Disparition : ABDRAMANE TRAORé «FARAS», LE RENARD DES SURFACES S’ÉTEINT

Abdramane Traoré a donc perdu son combat contre la maladie. Celui que les supporters appelaient «Faras» est décédé, hier en début d’après-midi, à l’âge de 62 ans. L’ancien international a tiré sa révérence à l’Hôpital du Mali où il avait été admis le vendredi 16 mars. La mort de Faras a provoqué une grande émotion dans le monde sportif malien, comme on pouvait le constater sur les réseaux sociaux, après l’annonce de la tristesse nouvelle. Natif de Sikasso, Abdramane Traoré «Faras» a joué, successivement au Stade malien de Sikasso, au Stade malien de Bamako et au Stade d’Abidjan, avant de prendre sa retraite et de créer le centre Kadi star. Il aimait dire que pendant toute sa carrière, il n’a porté que le même maillot en club : celui du Stade. Inventeur d’équipements sportifs, Faras consacrait tout son temps à son centre qui compte plus de 100 jeunes joueurs, toutes catégories confondues. En 2016, nous l’avons rencontré quelques jours après le 8è anniversaire de son centre et l’ancien international nous a confié ceci : «J’ai été invité en France, en Espagne et en Allemagne par certains anciens joueurs du Mali qui résident dans ces pays. Ils m’ont conseillé de venir en Europe pour présenter les filets de tir que je fabrique depuis plusieurs années. Ce sont eux qui ont choisi les trois clubs que je visiterai pendant mon séjour en Europe. Chacun des trois clubs recevra des filets de tir destinés à leur centre de formation. Les filets de tir sont indispensables pour les centres de formation, ils favorisent les jeux réduits et en même temps permettent aux enfants de devenir des spécialistes de coups francs, dès le bas âge. C’est moi même qui ai invité ce matériel».

L’ancien attaquant des Aigles avait à cœur d’effectuer ce voyage pour faire la promotion de son centre mais n’a pu se rendre en Europe, faute de moyens. Avec sa disparition, le football malien perd l’un des attaquants les plus doués de sa génération et, surtout un grand serviteur du football de catégorie d’âge. La levée du corps d’Abdramane Traoré «Faras» aura lieu sur le terrain Cosmos, en face du Lycée Ibrahima Ly, c’est-à-dire là où il passait tout son temps avec les mômes. Ce sera à partir de 15h et après cette cérémonie, l’ancien international sera conduit à sa dernière demeure au cimetière de Niamakoro Faladjé à 16h. Faras laisse derrière lui une veuve, deux orphelins et des dizaines de jeunes footballeurs inconsolables.

Dors en paix, grand-frère !

S. B. T.