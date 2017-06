DIRPA : UNE FORMATION PRATIQUE ET UTILE POUR UNE TRENTAINE D’ÉLÉMENTS

Vingt-neuf stagiaires de la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA), sont désormais familiarisés avec les techniques de l’outil informatique. Les deux semaines de formation auxquelles ils ont participé leur ont permis d’acquérir des notions techniques et pratiques sur le traitement de textes en World, Excel, mais aussi des connaissances sur le Powerpoint et l’administration d’un site Web.

La cérémonie de remise des diplômes s’est déroulée, vendredi dernier à la DIRPA, en présence du représentant du chef d’Etat-major général des armées, le colonel Moriba Koné, du directeur général de la direction du commissariat des armées (DCA), le lieutenant-colonel Cheick Oumar Doumbia, et du directeur général de la DIRPA, le colonel Diarran Koné.

Le directeur des stages, le lieutenant Emmanuelle Y. Diagne a déclaré que ces stagiaires ont suivi avec grand intérêt la formation pour connaître le traitement de textes, la mise en forme et surtout la manière de créer un tableau et un organigramme et d’insérer une image dans un document Word. Elle a expliqué que 19 stagiaires étaient concernés par ces modules. Ils ont aussi appris à créer une feuille de calcul, à faire un tableau sur Excel, une prestation dans un document, des filtres et tries.

Dix autres stagiaires ont appris l’administration d’un site web. Le directeur des stages a précisé que ces derniers ont eu à faire l’étude du site, à apprendre à poster « le Clairon » (la publication périodique de la DIRPA), à publier un article ou une photo, et à faire la suppression et modification des articles sur un site Web. Elle a également félicité et encouragé les stagiaires à mettre en pratique les connaissances acquises.

Par ailleurs, Emmanuelle Y. Diagne souhaiterait que l’initiative se pérennise pour le renforcement des capacités des éléments de la DIRPA en particulier et des FAMA en général.

Le formateur Fousseyni Sidibé de la société OXADEL, a souligné que la formation va permettre de donner une autonomie à chaque stagiaire et d’impacter positivement le travail quotidien par rapport à la bureautique et à la gestion du site Web.

« Ces formations ont permis d’améliorer et de renforcer nos connaissances dans le domaine de la technologie de l’information et de la communication », a témoigné la représentante des stagiaires, le soldat de 2è classe Zeinabou Koné. Elle a confié que les stagiaires apprécient les efforts consentis par la DIRPA en faveur de la formation de son personnel.

La représentante des stagiaires a, au nom de ses camarades, assuré qu’ils mettront les connaissances acquises au service exclusif de la Direction.

Le directeur général de la DIRPA a exhorté les stagiaires à plus de pertinence et d’assiduité dans le travail. Le colonel Diarran Koné a révélé qu’ils représentent la source de fabrication et de projection de l’image de l’Armée. Ils doivent faire cela de façon positive et être des modèles.

Fatoumata NAPHO