Direction nationale des archives : LES ARCHIVISTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET SEMI-PUBLIQUES SE FORMENT

Le secrétaire général du gouvernement, Mme Sanogo Aminata Mallé, a présidé mardi, dans les locaux de la Direction nationale des archives du Mali, l’ouverture des travaux du 6ème stage national de formation d’archivistes du pré-archivage des institutions, ministères, directions et cercles.

L’objectif de ce stage est de permettre à toutes les administrations publiques, semi-publiques, centrales, déconcentrées et décentralisées de disposer, chacune, de son service d’archivage ou de pré-archivage, animé par des archivistes bien formés et motivés pour mettre à la disposition des usagers et de l’Etat des archives de qualité, exploitable pour des besoins de développement individuel et collectif. Le programme de formation porte sur les définitions et concepts du mot archives ; l’histoire de la formation territoriale et administrative du Soudan au Mali ; l’analyse et le classement des documents d’archives publiques auxquels s’ajoutent la gestion des documents administratifs, les techniques de conservation et de rangement des documents, la numérisation et la déontologie archivistique. La formation nationale contribuera aussi à l’amélioration de la gestion des services de pré-archivage des institutions de la République, des ministères, directions et cercles.

Le directeur national des archives du Mali, Seydou Diabaté, a souligné que son service a pour mission essentielle de collecter, centraliser, conserver, communiquer et diffuser toutes les informations nécessaires à la vie de la nation, à travers des documents librement communicables et accessibles à tous. Et cela, « grâce à l’aide de son département de tutelle, la Primature et le secrétariat général du gouvernement en vue de concrétiser l’un des axes majeurs de la politique nationale du Mali en matière d’archives, autrement dit la création et l’organisation des services de pré-archivage, déconcentrés et décentralisés sur le plan national au niveau des Ministères, des régions ; des cercles et des communes, conformément à la loi et aux décrets relatifs aux archives du Mali » , a expliqué le directeur national des archives.

Mme Sanogo Aminata Mallé a indiqué que selon le Code du patrimoine français, « les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ». Elle ajoutera que les archives peuvent être des documents, des photographies, des enregistrements et des fichiers informatiques. Et soulignera que l’archivage comporte quatre phases. Il s’agit de la collecte, le classement, la conservation et la communication des documents aux usagers.

Et le pré-archivage correspond au moment où les dossiers, sans être d’une utilisation courante dans les bureaux, font néanmoins l’objet de consultations régulières. Le secrétaire général du gouvernement a expliqué aussi que les archives apportent une contribution essentielle au développement économique et social notamment dans la gestion courante du service, la justification des droits et des obligations et la sauvegarde de la mémoire. « Quand elles sont bien gérées, elles permettent d’économiser le temps, les ressources financières et de faciliter le travail par le recours aux expériences déjà faites », a-t-elle indiqué.

Abdourhamane TOURé