Diffusion de l’Accord pour la paix et la réconciliation : LES FORMATEURS SE METTENT A NIVEAU

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, le Centre pour le dialogue humanitaire et la Minusma ont organisé un atelier de remise à niveau des formateurs sur le contenu dudit Accord. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée hier à Maeva Palace. On notait la présence du directeur général adjoint du Centre pour le dialogue humanitaire, des représentants du ministre de l’Administration territoriale, Abdallah Faskoye, de la Plateforme, Moulaye Ahmed, de la CMA, Redouwane Ag Mohamed Ali et de la Minusma, Rienzo Alessandro.

Durant trois jours, les participants débattront du compte rendu des ateliers de démultiplication antérieurs, du contenu de l’Accord pour la paix et la réconciliation, de l’élaboration des messages-clefs communs sur la mise en œuvre de l’Accord.

L’objectif de cet atelier est de faire le point de la mise en œuvre de l’Accord, de dégager les difficultés rencontrées dans sa diffusion et dans son appropriation. Il s’agit aussi d’échanger sur des approches permettant de proposer des pistes de solutions aux difficultés rencontrées et d’identifier les messages-clefs pour la mise en œuvre de l’Accord. Les participants seront amenés, par la suite, à former des équipes conjointes, à la fois inclusives et représentatives des différentes sensibilités du terrain, qui seront chargées de diffuser aux communautés les messages identifiés durant les travaux de l’atelier.

Le représentant du ministre de l’Administration territoriale a indiqué que le présent atelier s’inscrit dans le cadre d’une meilleure appropriation de l’Accord tout en mettant l’accent sur la communication. Abdallah Faskoye a remercié la Minusma et le Centre pour le dialogue humanitaire pour l’appui constant dans la mise en œuvre de l’Accord. Il a aussi rappelé que cet atelier est la suite logique de celui organisé en novembre 2015 dans les différentes Régions du nord du pays dans le cadre du renforcement des capacités des formateurs à travers des thématiques relatives aux questions du processus institutionnel, aux questions de défense et de sécurité, de développement économique et social.

Le directeur général adjoint du Centre pour le dialogue humanitaire a affirmé que l’objectif de cette rencontre est aussi de faire l’inventaire des avancées et de dégager les points saillants de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Le centre, a-t-il assuré, s’engage à accompagner les parties signataires à la démultiplication sur le terrain de la présente convention.

Mamadou SY