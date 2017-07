Dialogue social : MME TRAORE OUMOU TOURE PRECHE LA BONNE PAROLE DANS LE MANDE

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré, accompagné de ses collègues de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Wallet Intallou et de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Mme Keïta Aïda Mbo, a présidé le week-end une journée d’échanges avec les groupements de femmes de la commune rurale du Mandé.

La rencontre s’inscrivait dans la vulgarisation de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger. La délégation de ministres était également venue établir le dialogue avec les femmes pour un environnement social apaisé dans notre pays. La particularité de la rencontre a été la présence des femmes des régions septentrionales et celles du pays dogons. Ces femmes étaient venues exprimer leur désir ardent de solidarité mais aussi prouver aux yeux de la nation qu’on peut tout partager dans la diversité et le respect réciproque.

La population du Mandé, massivement sortie, a eu droit à une présentation de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger. Le commandant Malado Keïta du ministère de la Réconciliation a rappelé le contexte de la signature du document et expliqué les grandes thématiques qui ont fait l’objet de discussions à Alger. Par ailleurs, Mme Bocoum Hawa Guindo directrice de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille à Koulikoro s’est évertuée à expliquer aux femmes les contributions qu’elles peuvent apporter à la promotion de l’Accord pour la paix et la réconciliation.

Dans son intervention, Mme Traoré Oumou Touré a, tout d’abord, salué la grande mobilisation de la population du Mandé combien importante et significative pour le président de la République et son gouvernement. Mme le ministre en charge de la Promotion de la Femme a ensuite rappelé à ses interlocutrices combien le chef de l’Etat et le gouvernement, comptent sur nos compatriotes pour mettre en œuvre définitivement l’Accord pour la paix. Par ailleurs, elle a expliqué que les autorités souhaitent que nos compatriotes gardent allumer la lampe de l’espérance en priant et en travaillant pour la paix, le dialogue social pour le Mali. «Chacun est appelé à être un artisan de la paix qui unit au lieu de diviser, qui étouffe la haine au lieu de l’entretenir. La réussite de l’Accord pour la paix et la réconciliation est à ce prix » a précisé Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille. En outre, Oumou Touré a rassuré les groupements de femmes que son département en collaboration avec les autres membres du gouvernement, les organisations de la société civile, travaille d’arrache pied à ce que le Mali ait besoin de la femme dans la construction du pays.

Elle a invité les femmes du Mandé à poursuivre la marche voire l’intensification la course vers la paix et ensemble main dans la main, à supprimer toute forme de violence et de peur pour favoriser le vivre ensemble, le partage et la solidarité en toute circonstance. « En tant que responsables à différents niveaux de notre société (les femmes), nous pouvons faire en sorte que la paix soit de notre responsabilité et de notre redevabilité» a souligné la responsable du département chargé de la Promotion de la Femme. Pour sa part, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme a expliqué que l’avenir du Mali ne se construira pas sans la réconciliation. Elle a prêché la paix. Il n’y a rien de plus important que la paix et le vivre ensemble. Actualité oblige. Mme Nina Wallet Intallou a saisi la tribune « en tant que femme qui se bat pour la réconciliation » pour inviter à voter le oui à la révision constitutionnelle. « Le référendum est là pour la mise en œuvre de l’Accord. Notre souhait est que les uns se parlent avec les autres, qu’il ait un pardon national dans le cœur de tout un chacun » a expliqué Wallet Intallou. Faisant d’une pierre deux coups, Mme le ministre de la Promotion de la Femme a remis des équipements et du matériel aux groupements de femmes du Mandé. D’une valeur de 25 millions de Fcfa, le don était composé entre autres, de moulins, de marmites, de kits de lavage de main, de sucre et savons. Les bénéficiaires ont vivement témoigné de leur reconnaissance au premier responsable du département de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille pour l’accompagnement. Toutes les interventions sont allées dans le sens de la paix, de la réconciliation et du vivre ensemble. La rencontre a été agrémentée par les prestations de l’artiste Haïra Arby et les animations folkloriques. Et le masque « Sinto », qui n’apparait qu’occasionnellement en public était aussi de la fête.

Aminata D.

SISSOKO