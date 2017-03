Desserte des populations en électricité et en eau potable : MALICK ALHOUSSEINI SILLONNE DIÉMA, NIORO ET KOLOKANI

C’est à partir de la ville de Kayes que le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Malick Alhousseini, s’est rendu, lundi 13 mars 2017, dans le cercle de Diéma, à 285 km de la capitale du rail.

Cas suffisamment rare pour ne pas être signalé, la ville de Diéma connaît très peu de problèmes d’électricité. Sur place, le ministre a visité la centrale hybride (solaire-thermique), dotée d’une capacité de 1 méga128 kilowatts, avec un champ solaire de 646 kilowatts.

Des explications du directeur adjoint technique d’Energie du Mali (EDM), Ladio Sogoba, il ressort que la centrale dispose d’assez de réserve pour tourner de 7h30 à 18h00 uniquement avec du solaire. «Tant qu’on a le soleil à Diéma, on a l’électricité. C’est ce qui fait qu’on est passé de 10h00 à 24H/24», a expliqué M. Sogoba avant de recommander la construction de plus de centrales hybrides pour des centres isolés. «C’est plus facile d’avoir de l’électricité solaire dans un centre éloigné que de transporter du carburant sur des centaines de kilomètres, avec tous les risques que cela comporte. Il est important de faire dans tous les petits centres du solaire, avec du diesel à côté, cela réduit considérablement les coûts d’exploitation», a-t-il précisé.

Malick Alhousseini s’est ensuite rendu au village de Fangouné Bamana, à 3 km de Diéma, pour visiter un forage et procéder, avec le chef du village Mamadou Traoré, à la mise en marche d’une borne fontaine. Devant des centaines de villageois très enthousiastes, Mamadou Traoré, tout en remerciant les autorités du pays pour la réalisation de cette adduction d’eau, a souhaité avoir de l’électricité pour les siens. À 110 km de là, se trouve la ville de Nioro du Sahel qui a accueilli, en cette fin de journée de lundi, la délégation ministérielle.

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau a inspecté les installations de la centrale thermique installée à l’entrée de la ville. Ici aussi, l’électricité ne pose pas trop de souci. Le chef du département en charge de l’Énergie et de l’Eau a également visité la station de pompage de Nioro qui a une capacité de 32 m3. Elle a été réalisée à 57 millions de Fcfa par la Société malienne de patrimoine de l’eau potable (SOMAPEP). Avant son départ, la délégation a rendu une visite de courtoisie aux notabilités de la ville (Chérif de Nioro, familles Tall et Diakité). Ces érudits ont prié et ont formulé des bénédictions pour le pays.

La dernière localité visitée par la mission est la ville de Kolokani (Région de Koulikoro) à environ 140 km de Bamako. Là, Malick Alhousseini a fait le tour des installations hydro-électriques. Signalons que dans le cadre de la stratégie de l’électrification rurale, l’électricité à Kolokani était jusque là entre les mains d’un privé.

Auparavant, le ministre s’était entretenu avec les autorités administratives et politiques ainsi qu’avec les représentants de la population. Le maire de Kolokani, Mady Fofana, a saisi l’occasion pour signaler que l’accès à l’eau potable et à l’électricité demeure les priorités de la population. Il a aussi souhaité connaître la suite des travaux d’extension du réseau d’adduction d’eau potable de sa localité. En réponse, le ministre a estimé que, de par sa proximité avec Bamako, Kolokani ne doit pas manquer d’eau et d’électricité. Il a annoncé que la SOMAGEP réalisera, bientôt, des études afin de doter la ville d’un système d’adduction d’eau complète. Malick Alhousseini a, en outre, expliqué que l’acquisition et le prochain acheminement des groupes électrogènes dans la ville contribueront significativement à résorber les problèmes d’accès à l’électricité. Toutefois, a-t-il laissé entendre, le service public de l’eau et de l’électricité ne saurait être gratuit, compte tenu des efforts que l’État consent en subventionnant le m3 et le kilowatt. Le ministre a donc exhorté les populations à payer à temps leurs factures d’eau et d’électricité. Comme dans les localités précédemment visitées, le ministre de l’Énergie et de l’Eau a informé les populations de Kolokani que la gestion de l’eau et de l’électricité sera désormais attribuée respectivement à la SOMAGEP et la SOMAPEP, d’une part et à EDM, d’autre part. C’est dans une atmosphère de joie et d’espoir que le ministre a quitté Kolokani pour rallier Bamako.

M. SIDIBÉ

envoyé spécial