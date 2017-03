Cyclisme : LE GRAND PRIX MALITEL SE DISPUTE CE SAMEDI

La troisième édition du grand prix Sotelma Malitel se courra ce samedi sur le boulevard de l’Indépendance. Organisée par la Fédération malienne de cyclisme (FMC) et placée sous la haute présidence du Pr Dioncounda Traoré, ancien président de la République par intérim, la course mettra aux prises la crème du cyclisme national. Les coureurs s’affronteront sur une distance de 66,900 km. Après le départ qui sera donné sur le boulevard de l’Indépendance, les cyclistes mettront le cap sur le Jardin zoologique puis le quartier Samé, avant de revenir sur le boulevard de l’Indépendance pour 10 tours de piste. Le grand favori de la course, du moins sur le papier, s’appelle Yaya Diallo «Bo» le vainqueur du dernier tour du Mali. Mais en cyclisme, il y a toujours des surprises et on ne peut jurer de rien pour cette troisième édition du Grand prix Sotelma-Malitel. Ce Grand prix Malitel intervient quelques jours après l’Assemblée générale élective de la ligue régionale de cyclisme de Sikasso. La rencontre s’est déroulée dans la salle de réunion de la direction régionale de la Jeunesse et des Sports et a été marquée par la reconduction de Yahaya Cissé au poste de président de la ligue. Yahaya Cissé dirige un bureau de 18 membres et présidera aux destinés du vélo de la troisième région lors des quatre prochaines années. Une autre Assemblée générale se tiendra cette semaine, celle de la ligue de Bamako.

S. S. KAMISSOKO