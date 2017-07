Cyclisme, critérium de la paix : LES FAVORIS SE TAILLENT LA PART DU LION

La 6è édition du Criterium de la pax s’est déroulée, le samedi 8 juillet sur le boulevard de l’Indépendance. La course était présidée par le président d’honneur de la Fédération malienne de cyclisme (FMC), Pr. Dioncounda Traoré, en présence du président de la FMC, Amadou Togola, de Tidiane Niambélé, chef de cabinet du président du Comité national olympique et sportif du Mali (CNOS) et de Cheick Konaté «Takala», le directeur de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS). Au total, 44 cyclistes ont participé à la course. Ils se sont affrontés sur une distance de 59, 500km à travers la ville de Bamako.

Les coureurs ont pris le départ sur le boulevard de l’Indépendance pour passer par l’échangeur Babemba-parking de Badialan avant de mettre le cap sur le pont Richard, puis le marché de Oulofobougou. Ensuite, ils passeront par le monument de l’Eléphant à Hamdallaye, avant de rallier le monument Kwamé Nkrumah situé dans la zone ACI. Le peloton se dirigera, ensuite, vers l’échangeur de la Cité administrative et empruntera la route du CCIB, direction, le round point de l’E.N.SUP.

Ce trajet les conduira, directement sur le boulevard de l’Indépendance pour un tour de piste.

Après ce tour de piste, les coureurs prendront la route de Koulouba et passeront par le Jardin zoologique, l’Ecole de Darsala, avant de revenir sur le point de départ, à savoir le boulevard de l’Indépendance où sera jugée l’arrivée. Sans surprise, le champion du Mali en titre, Oumar Sangaré, a remporté la course avec chrono de 1h37min26’. Le cycliste de l’USFAS s’est imposé devant Seydou Djiré et le maillot jaune du dernier Tour du Mali, Yaya Diallo.

La quatrième place du classement est revenue à Birama Coulibaly, tandis que Moussa Togola a terminé cinquième. Les trois Points chauds de la course ont été remportés, respectivement par Daouda Sidibé, Salia Diarra «Okocha» et Yaya Diallo. Les dix premiers de la course ont été tous primés et le président de l’Assemblée nationale, l’Honorable Issiaka Sidibé a offert 12 vélos professionnels avec des équipements à la ligue de Koulikoro. En lever de rideau, les cyclistes de l’Association des amis de vélo de Niaréla ont gratifié le public de quelques séances d’exhibition.

Dans son allocution de clôture, le président de la Fédération malienne de cyclisme (FMC), Amadou Togola, dira que le critérium de la paix revêt un caractère particulier, eu égard à la situation que traverse notre pays.

«Ce Critérium de la paix est un impératif pour tous les Maliens, sans exception aucune. Aujourd’hui, les Maliennes et les Maliens n’aspirent qu’à la paix et c’est pour promouvoir cette paix à travers le pays que la Fédération malienne de cyclisme a lancé ce critérium», soulignera le premier responsable du vélo malien. «Nous avons tous nos esprits focalisés autour de ce concept si cher qu’est la paix. Ce concept socio-philosophique qui fait partie de l’essence même de l’homme sonne toujours comme un leitmotiv dans le langage de l’ensemble des Maliens. Persistons, Inch Allah, nous la retrouverons.

A cet effet, le Criterium de la paix est une contribution de la Fédération malienne de cyclisme aux efforts de paix des plus hautes autorités de notre pays», ajoutera Amadou Togola.

Seïbou S. KAMISSOKO