Culture : MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA PROMOTION DES ACTIVITES CULTURELLES DANS LA REGION DE SIKASSO

Un atelier sur la revue annuelle des activités du projet SIRABO ou (tracer la route), de l’Association culturelle Acte Sept a ouvert ses travaux ce mardi à Sikasso sous la présidence du ministre de la culture N’Diaye Ramtoulaye Diallo, en présence du gouverneur de la région de Sikasso, Bougouzana Coulibaly et du directeur de l’Association Acte Sept, Adama Traoré, a appris l’AMAP.

Les participants venus des 7 Cercles de Sikasso et du District de Bamako vont définir une stratégie de mobilisation des ressources pour le projet Sirabo et sensibiliser les nouveaux maires sur la dimension culturelle du Projet de développement des secteurs de l’éducation et de la culture (PDSEC) dans les localités de Yanfolila, Kolondiéba, Bougounie, Yorosso, Kadiolo, Koutiala et Sikasso.

Le projet SIRABO est un volet transversal-Intégration genre dans le cadre du festival des théâtres et réalités dont la mise en œuvre a débuté en 2008 et axé sur trois composantes majeures à savoir le renforcement du statut et les droits des artistes, la promotion de l’activité culturelle et la création d’un réseau de diffusion et de distribution.

Il a permis d’identifier les difficultés liées aux espaces de production dans les cercles de la 3ème région et de recenser 105 femmes instrumentalistes dont chacune bénéficiera d’un livre sur son talent.

