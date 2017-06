CREDD 2016-2018 : RECUEILLIR DES CONTRIBUTIONS POUR FINALISER LE RAPPORT PROVISOIRE

C’est l’une des tâches assignées aux participants à cette session technique de la revue 2016 de mise en œuvre du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016-2018

Le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, Mme Sidibé Zamilatou Cissé, a présidé, hier, à l’hôtel Laïco El Farouk, l’ouverture des travaux de la session technique de la revue 2016 de mise en œuvre du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016-2018.

Les travaux de cette session technique de deux jours regroupent les représentants du secteur privé, des collectivités territoriales et de la société civile.

Ils visent à recueillir des contributions pour finaliser le rapport provisoire, le cadre de mesure de la performance et le plan d’action prioritaires, développer l’analyse de la performance des politiques publiques et proposer un nombre restreint de recommandations par objectif spécifique. Pour rappel, le CREDD a été adopté par le conseil des ministres en session ordinaire du 27 avril 2016.

Au cours de cette session, les participants qui forment trois groupes thématiques : Croissance économique inclusive et durable, Accès aux services sociaux de base et Développement institutionnel et gouvernance, examineront le rapport 2016 de mise en œuvre du CREDD, tout en dégageant des voies et moyens conformément à l’objectif général du CREDD qui vise, selon Mme Sidibé Zamilatou Cissé, à « promouvoir un développement inclusif et durable en faveur de la réduction de la pauvreté et des inégalités dans un Mali uni et apaisé, en se fondant sur les potentialités et les capacités de résilience en vue d’atteindre les objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030 ». A l’entame de ses propos, Mme Sidibé a fait observer une minute de silence à la mémoire de Malado Sidibé, staff de l’Union européenne décédée dimanche, suite à l’attaque terroriste survenue au campement Kangaba. Pour le secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances, les défis pour un développement durable sont nombreux : la paix et la sécurité, la stabilité macro-économique, la croissance économique inclusive et durable, l’accès aux services sociaux de base, le développement institutionnel et la gouvernance. Ces défis, de son point de vue, « constituent les axes préalables et stratégiques du CREDD, structurés autour de 13 domaines prioritaires et de 38 objectifs spécifiques.

Et la revue technique du CREDD qui est une étape clé dans l’agenda de notre stratégie nationale de développement, consiste à placer la transparence, la redevabilité et la gestion axée sur les résultats au cœur des travaux pour analyser la performance des politiques publiques ».

Quant au chef de file des Partenaires techniques et financiers et chef de coopération de la délégation de l’Union européenne (UE) au Mali, Cécile Tassin-Pelzer, elle s’est d’abord réjouie du fait que le gouvernement a réussi, malgré les difficultés rencontrées, « l’organisation de la présente revue qui précède la revue budgétaire conjointe prévue pour le mois de juillet ».

Cécile Tassin-Pelzer a ensuite indiqué qu’il existe deux particularités cette année : la première revue du CREDD, Cadre stratégique rénové intégrant les dynamiques économiques et les objectifs de développement durable de l’agenda 2030 et la première revue de la SCAP II (Stratégie commune d’accompagnement pays), adossée à celle du CREDD.

Pour le chef de coopération de la délégation de l’UE au Mali, les deux processus sont liés, c’est pourquoi elle dira que les PTF s’attendent à ce que les analyses contenues dans les documents suscitent des débats centrés sur les résultats et les aspects stratégiques dans le but de donner lieu à des conclusions pouvant aider à progresser réellement dans la mise en œuvre du CREDD et de la SCAP.

Seydou TANGARA