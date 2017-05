Création d’emplois : L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra a présidé hier un atelier de réflexion sur le mécanisme de coordination et de synergie des actions en matière de promotion et de création d’emplois.

La rencontre s’est tenue dans la salle de conférence du Centre national du patronat du Mali (CNPM). C’était en présence du président du Conseil national du patronat du Mali, des membres du secrétariat général et du cabinet du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, des directeurs des structures relevant du ministère de tutelle et des représentants des départements ministériels.

L’objectif de cet atelier est d’élaborer une feuille de route qui servira de boussole pour fédérer les immenses efforts fournis par le gouvernement en matière de promotion et de création d’emplois. Dans ses mots de bienvenue, le ministre Maouloud Ben Kattra a indiqué que la présente cérémonie revêt une importance singulière et constitue, à n’en pas douter, le point de départ dans la recherche d’une véritable synergie d’actions en matière de promotion et de création d’emplois. Aujourd’hui, l’emploi est devenu un enjeu fondamental de tous les pays et de la réponse qui y sera apportée dans les années à venir, dépend, pour une bonne part, l’équilibre des sociétés. Ce constat appelle donc de la part de tous, et en premier lieu des pouvoirs publics, garants de l’intérêt général, une action vigoureuse, cohérente et inscrite dans la durée.

Cette vision est celle du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, qui a inscrit l’emploi parmi les priorités de son mandat. Il est opportun de rappeler à cet effet l’un des propos du chef de l’Etat lorsqu’il disait le 7 juillet 2013 que « le chômage des jeunes est, parmi tous les maux qui affligent notre société, l’un des plus douloureux. Sans emploi, il n’est pas d’intégration sociale réussie, pas de réalisation de soi dans la communauté. Tout sera mis en œuvre pour créer des emplois en nombre suffisant pour tous ceux qui y aspirent ». L’engagement du président de la République à créer 200.000 emplois à l’horizon 2018 traduit cette vision de donner la chance au maximum de jeunes par la création d’emplois massifs pour cette frange.

Avec la participation des représentants des départements ministériels, l’atelier s’inscrit dans la logique de créer une véritable synergie d’actions afin d’atteindre et même dépasser l’objectif de création de 200.000 emplois promis par le président de la République. Cette démarche cadre parfaitement avec la stratégie de mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi, adoptée en mars 2015, qui consiste à établir et à renforcer les liens avec toutes les politiques nationales, notamment pour prendre en considération l’emploi dans les politiques transversales (la politique macroéconomique, la politique commerciale) et les politiques de développement sectoriel (développement rural, industrie, artisanat, commerce, etc.).

Le ministre Ben Kattra demeure convaincu que l’atteinte de cet objectif requiert l’engagement de tous les acteurs au regard des grandes opportunités d’emplois qu’offrent les programmes et projets structurants des différents départements ministériels. Enfin, Maouloud Ben Kattra a réitéré l’engagement de son département à mettre en œuvre les recommandations qui sanctionneront les travaux de cet atelier.

Mamadou SY