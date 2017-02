Cour constitutionnelle : UNE DÉLÉGATION DU BUNDESTAG ALLEMAND S’IMPREGNE DE SON FONCTIONNEMENT

Une délégation de l’Assemblée fédérale d’Allemagne a été reçue hier à la Cour constitutionnelle par la présidente de l’institution, Manassa Dagnoko et ses conseillers.

Conduite par la présidente adjointe du Bundestag allemand, Edelgard Bulmahn, la délégation était venue s’enquérir des conditions de fonctionnement de la 5è institution de la République.

Pendant près d’une heure d’horloge, les parlementaires allemands ont échangé avec leurs hôtes sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la constitution ; le fonctionnement de la Cour constitutionnelle du Mali et le projet de reforme de la constitution.

Dans son adresse à la délégation allemande, la présidente de la Cour constitutionnelle, Manassa Dagnoko a salué la démarche du Bundestag allemand et s’est dit très heureuse de cette visite qui va sans doute améliorer la qualité de la coopération entre les deux pays.

Après avoir fait la genèse de cette institution, Manassa Dagnoko a expliqué que la constitution actuelle du Mali a été adoptée dans un contexte adapté aux réalités de l’époque. Elle est la base de toutes les lois qui régissent la société malienne. Mais après 20 ans d’exercice, il est nécessaire, dira-t-elle, de la réadapter au contexte actuel. D’où la volonté de la Cour constitutionnelle de reformer cette constitution et de l’adapter aux réalités politiques et sociales du pays.

La présidente de l’institution a rassuré que le projet de reforme constitutionnelle ne touchera pas à l’intégrité du pays. Pour arriver à bout de cette tâche, Manassa Dagnoko compte sur le soutien technique, matériel et financier du Bundestag allemand afin d’améliorer la qualité des décisions de la Cour constitutionnelle.

En réponse aux préoccupations de la présidente de la Cour constitutionnelle, la présidente adjointe du Bundestag allemand, Mme Edelgard Bulmahn, a promis d’être la porte-parole des 9 sages du Mali auprès de la Cour constitutionnelle allemande. Mme Edelgard Bulmahn a pris l’engagement de soutenir et d’assister financièrement, matériellement et techniquement la Cour constitutionnelle du Mali pour son bon fonctionnement. Et cela en collaboration avec l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne au Mali.

Anne-Marie Kéita