Coupe d’Italie : LA VICTOIRE ET LE RECORD POUR LA JUVENTUS

Intraitables, les Turinois sont sur le point de réaliser le doublé Championnat – Coupe pour la troisième saison consécutive. Pour la Serie A, il faudra attendre un peu pour les leaders qui ont quatre points d’avance avec deux matches encore à jouer. Mais pour la Coupe, la finale contre la Lazio a été une formalité : la victoire a été nette (2-0) et assurée en moins de 30 minutes de jeu. La Lazio a certes obtenu la première occasion quand Keita Baldé a frappé le poteau après un raid en solo (6e) mais la Juventus a ensuite multiplié les occasions. Dans la minute qui a suivi, Higuain envoyait une frappe puissante repoussée par Strakosha. Les Romains ont finalement craqué à la 12e minute sur une action menée par les deux latéraux de la Juve : sur un centre enroulé depuis le côté gauche d’Alex Sandro, Dani Alves plaçait une reprise de volée avec rebond imparable (1-0). Le deuxième but est également l’œuvre de deux défenseurs : sur un corner de Dybala, Alex Sandro (encore lui) déviait au premier poteau pour une reprise à bout portant de Bonucci (25e). En deuxième période, la Juventus a géré son avance même si Neto (qui remplace Gianluigi Buffon pour la compétition) a dû se détendre sur une frappe de Felipe Anderson (54e). En attaque, Dani Alves a continué à s’amuser mais le score n’a pas bougé. Le capitaine Giorgio Chiellini et ses coéquipiers offrent ainsi la douzième coupe d’Italie au club, un record national. Les Bianconeri décrocheront officiellement leur titre en championnat en cas de victoire contre Crotone, dimanche. Leur restera le grand défi de leur fin de saison : la finale de la Ligue des champions contre le Réal Madrid.