Coupe de l’ICAA : TECHNOLAB ISTA S’ADJUGE LE TROPHEE

La 2è édition de la coupe de l’Institut culturel afro-arabe (ICAA) a connu son épilogue le samedi 20 mai au stade Mamadou Konaté. En finale, l’équipe de Technolab-ISTA a dominé 1-0 l’Université du Sahel. La cérémonie de clôture était présidée par le directeur général-adjoint de l’ICAA, Mahamat Adoum Doutoum qui a remis le trophée au capitaine de Technolab ISTA. «l’Institut culturel afro-arabe a été créé en 2002 à Bamako, conjointement par l’Union Africaine et la Ligue des états arabes, en vue de renforcer et promouvoir la coopération culturelle dans le respect et la préservation des diversités culturelles des peuples arabes et africains. Ainsi, conscients de certains dangers qui guettent les universités du Mali, les responsables de l’institut ont décidé d’organiser cette compétition pour une vie plus saine et plus équilibrée dans les milieux universitaires et la promotion de la culture de la paix et de la non-violence au sein de la jeunesse malienne dans son ensemble. Je félicite Technolab ISTA pour sa victoire et remercie l’ensemble des équipes qui ont participé au tournoi», dira Mahamat Adoum Doutoum, avant de remettre le trophée. L’édition de cette année était placée sous le signe de la promotion de la culture de la paix et de la non-violence dans le milieu universitaire, rappellera Mahamat Adoum Doutoum, avant d’indiquer que l’un des objectifs de la compétition est de promouvoir une grande visibilité de l’Institut auprès de la population malienne, en général et des milieux scolaires et universitaires en particulier, afin de mieux comprendre le rôle et les missions de cette structure dans le rapprochement des peuples africains et arabes sur le plan culturel.

Djènèba BAGAYOKO