Coupe de la Confédération : LE DJOLIBA ET LES ONZE CRéATEURS CONNAISSENT DéSORMAIS LEURS ADVERSAIRES

Le Djoliba et les Onze Créateurs connaissent désormais leurs adversaires des 16ème de finale de la coupe de la Confédération. L’équipe de Hérémakono affrontera El Masry d’Egypte, tandis que la formation de Niaréla sera face à Rayon sports du Rwanda. Les matches aller, prévus à Bamako, se disputeront dans le week-end du 10-11 et 12 mars prochain et les manches retour, une semaine plus tard. Cette année, nos deux représentants dans la C2, à savoir le Djoliba et les Onze Créateurs, étaient exemptés du tour préliminaire. Les Rouges participent à la coupe de la Confédération pour avoir été 3ème du championnat national, alors que les Onze Créateurs ont décroché le précieux sésame, suite à leur victoire en coupe du Mali.

Pour se qualifier en seizièmes de finale, l’adversaire du Djoliba, El Masry a éliminé Ifeanyi Ubah du Nigeria. A l’aller, les Nigérians se sont imposés par la plus petite des marges à domicile et c’est sur ce même score que les Egyptiens l’ont également emporté chez eux, avant de se qualifier à l’issue de la séance des tirs au but (3-0). Quant à l’adversaire des Onze Créateurs, Rayon Sports de notre compatriote Tidiane Koné, il a dominé les Sud Soudanais d’Al Salam Wau battus en aller-retour 4-0 (au Soudan du Sud) puis 2-0 (à Kigali). La tâche des deux représentants maliens ne s’annonce donc pas facile et si Djolibistes et Créateurs passent le cap des Egyptiens et des Soudanais, ils se qualifieront pour les barrages qui constituent l’ultime étape avant la phase de poules.

Après trois journées de championnat, le Djoliba et les Onze Créateurs comptent chacun 4 points. Lors de la première journée, les Rouges ont chuté 1-0 devant le CSD, alors que les Créateurs ont été battus 2-0 par le Réal. Lors de la deuxième journée, l’équipe de Hérémakono a concédé le nul 0-0 contre le COB, tandis que les joueurs de Niaréla se sont imposés 1-0 devant le promu de la ligue du district de Bamako, l’AS Black star. C’est seulement lors de la 3è journée que les Rouges signeront leur première victoire face à l’AS Bakaridjan, battue par la plus petite des marges (1-0). Quant aux Onze Créateurs, ils ont été tenus en échec 1-1 par l’US Bougouni. Espérons que les deux formations répondront présent en mars et permettront à notre pays de participer au moins à une phase de poules après la déroute du Stade malien et du Réal en Ligue des champions.

