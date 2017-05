Coupe CAF : LE TP MAZEMBE DÉJÀ EN TÊTE

Pas de faux-départ pour le TP Mazembé. Opposé au CF Mounana pour son entrée en lice dans le groupe D de la coupe de la CAF, le tenant du titre s’est imposé 2-0, dimanche dans son antre du Kamalondo. Profitant du match nul entre Supersport d’Afrique du Sud et Horoya de Conakry (2-2), les Corbeaux de Lubumbashi prennent ainsi la tête de la poule avec trois points. Après un début de match dominé, le défenseur international du Mali, Salif Coulibaly et ses coéquipiers ont trouvé la faille par Mputu qui profitait d’une faute de main du gardien adverse pour marquer (16e). Par la suite, le TPM poursuivait sa domination mais en la jouant parfois trop facile. Sans conséquence puisque Kalaba signait une reprise de volée victorieuse sur un centre d’Asante pour doubler le score au retour des vestiaires (49e). Le Zambien manquait, ensuite le 3-0 dans une fin de match où les Congolais subissaient un peu plus. Pas de quoi gâcher cette entrée réussie. En dégageant moins de sérénité, le Club Africain de Tunis a assuré l’essentiel en disposant 3-1 de Rivers United dans le groupe A. En tête après des buts de Bilel Iffa (23e) et Oussema Darragi (45e), les Tunisiens sont restés sous la menace des Nigérians, qui ont réduit la marque par John Odumegwu (54e). Les locaux ont, ensuite repris 2 buts d’avance (71e) mais ont de nouveau douté sur la fin avec un penalty finalement raté par les visiteurs. Grâce à ce succès le Club Africain rejoind le FUS Rabat en tête du groupe. Départ plus compliqué en revanche pour le MC Alger, qui n’a pu ramener qu’un point de son déplacement en Afrique du Sud face à Platinuim Stars (1-1). En tête sur un but précoce de Boudebouda (6e), les Algériens ont été rattrapés par Khunou avant la pause (43e). Du coup, le CS Sfaxien, vainqueur 1-0 de Mbabane Swallows, occupe seul la tête de la poule B.