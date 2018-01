Coupe Bavieux Touré : POUR PROMOUVOIR LE SPORT DE MASSE

La 6è édition de la coupe Bavieux Touré a connu son épilogue, le samedi 13 janvier, avec le sacre de l’AS Soleil qui a dominé le FC Korogo 5 tirs au but à 4. A l’issue du temps réglementaire, les deux formations n’avaient pu se départager 0-0. Le bouquet final de cette 6è édition de la coupe Bavieux Touré, candidat à l’élection du président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont le parrain lui-même, l’ancien président du comité exécutif de la FEMAFOOT, Amadou Diakité, le patron de la ligue de football du District de Bamako, Kassoum Coulibaly «Yambox», le maire de la Commune II, Aba Niaré. Organisée en collaboration avec l’Association des jeunes pour le progrès et la conservation de l’environnement (AJPCE), la compétition a mis aux prises les équipes du District de Bamako qui se sont affrontées en éliminatoires directes. Le vainqueur du tournoi (AS Soleil) a reçu la coquette somme de 200.000F cfa, contre 150.000F cfa pour le finaliste malheureux, le FC Korogo de Bozola. Le prix fair-play (50.000F cfa) a été enlevé par le FC Docteur de Kalabancoura, alors que celui du meilleur joueur du tournoi (25.000F cfa) est revenu à Aliou Kanté du FC Korogo. Quant à l’Union nationale des associations des supporters des Aigles du Mali (UNASAM), elle a reçu une enveloppe de 100.000F cfa.

Cette année, l’une des grandes innovations du tournoi, a été la remise de médailles de reconnaissance à quatre personnes, dont le chef du Desk sport de L’Essor, Souleymane Bobo Tounkara (SBT), «pour services rendus au football». Les trois autres récipiendaires sont : l’ancien président de la FEMAFOOT, Amadou Diakité, le maire de la Commune II, Aba Niaré et le représentant des familles fondatrices de Bamako,Bani Touré «Mariko». Avant le coup d’envoi de la finale, le président de l’Association des jeunes pour le progrès et la conservation de l’environnement (AJPCE), Alpha Traoré a félicité le parrain Mamoutou Touré «Bavieux» pour «son soutien à la jeunesse de Bamako, en général et aux jeunes de la Commune VI, en particulier». «Il (Bavieux Touré, ndlr) fait beaucoup pour la jeunesse. Non seulement ce tournoi contribue à la promotion du sport de masse au Mali, mais c’est également une tribune qui permet à l’AJPCE de sensibiliser les populations sur l’importance de la conservation de notre environnement», témoignera Alpha Traoré. «Les jeunes seront toujours reconnaissants à l’endroit de Bavieux Touré, son exemple doit être suivi par tous les responsables sportifs du Mali», ajoutera le président de l’AJPCE.

Ladji M. DIABY