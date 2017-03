Côte d’Ivoire : YAYA touré NE FERME PAS LA PORTE à UN RETOUR CHEZ LES ELEPHANTS

Yaya Touré de retour en sélection nationale de Côte d’Ivoire ? C’est une possibilité après les propos tenus chez les confrères de Canal+ par le milieu de terrain de 33 ans.

«Pour son pays, on est capable de tout. Pour un retour en sélection pourquoi pas ? Pour l’avenir, Dieu nous le dira», a notamment déclaré Yaya Touré. Le 20 septembre 2016, alors qu’il était espéré par plusieurs Ivoiriens en vue de la CAN 2017, le joueur de Manchester City avait décidé, après une longue réflexion, de prendre sa retraite internationale.

Les raisons de ce choix, le longiligne milieu n’a pourtant pas manqué de les égratigner. «Il y avait beaucoup de mésentente entre certains dirigeants et moi (…) Il y a eu des soucis entre moi et certains dirigeants en équipe nationale. Lorsqu’une promesse est faite, il faut la tenir. Ne pas la tenir, ça devient quelque chose d’autre. J’ai eu le temps d’expliquer, j’ai demandé des choses qui m’ont été approuvées mais qui finalement ont fait défaut. Ces choses n’ont pas été réalisées», a expliqué Yaya sans «rentrer dans les polémiques inutiles».

S’il revient, le milieu de terrain souhaite une redistribution des cartes. Un autre départ. «On est tous des hommes on fait tous des erreurs. Le plus important c’est qu’on s’asseye», a-t-il lâché.

Ce discours conciliant de Yaya Touré ouvre la voie aux tractations pour son retour chez les Eléphants en quête de sélectionneur, et surtout de leader technique et psychologique.