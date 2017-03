Coopération Mali – Japon : 2,5 MILLIARDS FCFA POUR L’EQUIPEMENT DES SECTEURS DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE

La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine a abrité, hier, la cérémonie de signature d’un échange de notes entre les gouvernements du Mali et du Japon. La cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine, Abdoulaye Diop ; de ses collègues de la Sécurité et de la Protection civile, général Salif Traoré ; de la Justice, des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Me Mamadou Ismael Konaté ; de l’ambassadeur du Japon au Mali, Daisuke Kuroki et de plusieurs cadres du corps diplomatique.

À travers ce document (co-signé par le ministre Abdoulaye Diop et l’ambassadeur Daisuku Kuroki) le gouvernement du Japon accorde au Mali une subvention d’un montant de 500 millions de yens japonais, soit environ 2,5 milliards Fcfa dans le cadre de la coopération économique japonaise. Cette importante somme octroyée à notre pays, à titre de don non remboursable, servira à doter les ministères de la Sécurité et de la Protection civile, de la Justice et des Droits de l’Homme, de matériels roulants, bureautiques et de communication. Juste après la séquence de signature des documents, l’ambassadeur du Japon au Mali a déclaré que cet appui en équipements, qui facilitera la mobilité de la police et renforcera le système judiciaire, contribuera au développement social et économique pour traduire la restauration de la paix et de la stabilité au Mali. « Permettez-moi de réaffirmer, au nom du peuple et du gouvernement japonais, notre ferme volonté à accompagner les efforts du Mali sur le chemin de la consolidation de la paix et de la stabilité en vue d’un développement durable », a conclu Daisuke Kuroki. Pour sa part, le chef du département des Affaires étrangères a assuré que les matériels qui seront mis à la disposition de notre pays contribueront, d’une part, au renforcement des capacités opérationnelles des unités de police, de la protection civile et des services d’investigation de l’administration pénitentiaire au Mali, et d’autre part, soutiendront les efforts du gouvernement en vue de réinstaller l’autorité dans les différentes régions et dans la lutte qu’il mène contre le terrorisme. Toujours, selon Abdoulaye Diop, cet appui important répond aux préoccupations actuelles des hautes autorités maliennes et contribuent à l’atteinte des Objectifs de développement durable comme ceux du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. « Ce nouvel effort financier du Japon témoigne une fois de plus de l’engagement de ce pays aux côtés du Mali dans ses efforts de développement en général et celui de la sécurité en particulier. La coopération entre le Mali et le Japon se porte bien. Elle s’effectue tant au plan bilatéral qu’au plan multilatéral avec le même objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de nos populations », a indiqué le patron de la diplomatie malienne.

Abdoulaye Diop a enfin donné l’assurance que toutes les dispositions et mesures indispensables seront prises en vue d’une utilisation judicieuse des équipements qui seront ainsi mis à la disposition de notre pays.

M. SIDIBé