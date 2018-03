Coopération Mali-Etats-Unis : 28,6 MILLIARDS DE FCFA POUR DIVERS SECTEURS DE DÉVELOPPEMENT

Les gouvernements du Mali et des Etats-Unis d’Amérique ont signé, hier, l’Avenant n°9 à l’Accord de subventions entre les deux pays, au cours d’une cérémonie présidée par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly, dans la salle de conférence du département.

L’objet de cet amendement consiste à débloquer une enveloppe de 54,1 millions de dollars américains, soit 28,6 milliards de Fcfa, reliquat du budget alloué au Mali au titre de l’année fiscale 2017. Couvrant la période 2016-2020, cet accord soutiendra des activités dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la bonne gouvernance, de la lutte contre le trafic d’êtres humains. S’y ajoutent la résolution des conflits et la réconciliation, la compétition politique et la conciliation, l’appui à la société civile et les appuis-programme. Intervenant tout juste après la signature et les échanges de documents avec le ministre malien des Affaires étrangères, l’ambassadeur des Etats-Unis au Mali, Paul A. Folmsbee, a déclaré, que bien que les chiffres et les statistiques soient importants à garder à l’esprit, cet accord est un symbole du partenariat solide entre les deux pays. Selon le diplomate américain, les Etats-Unis, comme notre pays, veulent un Mali démocratique, résilient et prospère.

«Les efforts en cours pour organiser des élections nationales libres, équitables et crédibles, ainsi que la récente visite du Premier ministre et de son gouvernement dans les Régions du nord du Mali sont, nous l’espérons, les premiers signes des impacts positifs de cet accord et de la cohésion sociale au Mali», a souligné l’ambassadeur Folmsbee. Avant d’ajouter que seul un Mali uni peut réaliser la paix.

Pour sa part, le ministre Tiéman Hubert Coulibaly a indiqué que cette contribution concourt à compléter et à renforcer les acquis issus des interventions antérieures de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) dans notre pays en matière de soutien à la croissance économique. En outre, M. Coulibaly a rappelé que le présent amendement intervient à la suite de celui signé le 04 janvier dernier pour en faire un montant cumulé de 71,5 millions de dollars en un peu moins de trois mois. «Vivement que cette bonne cadence se maintienne !», a-t-il souhaité.

Le chef de la diplomatie malienne a ensuite soutenu qu’au-delà du montant élevé de cette subvention, les programmes financés dans le cadre de l’Accord d’objectif de développement intitulé «les Maliens se forgent un avenir démocratique, résilient et prospère», démontrent à souhait leur nécessité et pertinence, car répondant aux préoccupations des populations maliennes.

Le ministre a cependant insisté sur la prise de mesures concrètes pour la mise œuvre et le suivi correct de ces projets au bénéfice des populations maliennes. «Cela participe de la redevabilité si chère à nos partenaires et qui tient à cœur le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéïta», a-t-il affirmé. Enfin, Tiéman Hubert Coulibaly a indiqué que cette contribution permettra, une fois de plus et de façon efficace, de consolider les efforts constants du gouvernement dans sa lutte contre la pauvreté, la mauvaise gouvernance, les maladies, la malnutrition des enfants etc.

La cérémonie a enregistré la présence des ministres de l’Education nationale, Housséïni Amion Guindo, des Collectivités territoriales, Alhassane Ag Hamed Moussa. Etaient aussi présents le directeur général de l’USAID au Mali, Scott G. Dobberstein et de nombreuses autres personnalités des deux pays.

Massa SIDIBÉ