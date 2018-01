Coopération Mali-Algérie : LE PREMIER MINISTRE ATTENDU À ALGER DEMAIN

Le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, entame ce samedi, par la République algérienne démocratique et populaire, une série de prises de contact avec ses homologues de la sous-région. Il sera accompagné par le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Tiénan Coulibaly et celui des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Tiéman Hubert Coulibaly. Cette visite de travail et d’amitié de deux jours s’inscrit dans le cadre du renforcement des excellentes et fraternelles relations historiques que notre pays entretient avec l’Algérie dans tous les domaines ainsi que du suivi de la mise en oeuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

La République algérienne démocratique et populaire a été le chef de file de la médiation internationale qui a conduit les pourparlers inclusifs inter-maliens ayant abouti à l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. C’est aussi l’Algérie qui préside le Comité de suivi de l’Accord (CSA). Pour toutes ces raisons, le chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga, a choisi de réserver sa première sortie internationale à l’Algérie.

(Source : CIGMA)