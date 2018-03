Coopération : LA MAIRIE D’AIX ÉQUIPE LE CSREF DE LA COMMUNE V

Le centre de santé de référence (CSREF) de la Commune V vient de bénéficier d’un bloc sanitaire et d’une aire de lavage, financés par la ville d’Aix. Ces infrastructures destinées au service de néonatologie ont coûté un peu plus de 5,8 millions de Fcfa et s’inscrivent dans la coopération entre la mairie de la Commune V et celle d’Aix-en-Provence.

La réception de ces infrastructures s’est déroulée, vendredi dernier en présence du maire de la Commune V, Amadou Ouattara, du représentant de la ville d’Aix, Jacques Arbez, également chef de projet de l’ONG Solidarité Eau Sud. On notait aussi la présence du médecin adjoint du CRSREF de la Commune V, Dr Adama Dembélé et nombre d’invités.

Le maire a vivement salué cette coopération entre les deux villes qui a permis la réalisation de ces infrastructures. Pour lui, ce geste corrigera une situation, restée longtemps comme un point noir dans l’ambition légitime des autorités politiques et sanitaires de la commune.

Il a souligné que le bon et adéquat usage de ces édicules collectifs rehaussera sensiblement le niveau d’hygiène et de salubrité mais aussi le confort des patients et leurs accompagnateurs. L’édile a invité le personnel et les autorités sanitaires à prendre soin de ces réalisations.

Il a aussi confié que les interventions de la plateforme et de la brigade d’assainissement de la mairie prendront ces infrastructures en compte. Mieux, un suivi régulier assorti de support écrit permettra d’anticiper les blocages et autres insuffisances, souligne l’élu.

Par ailleurs, il a exprimé ses sincères remerciements et toute sa gratitude à l’ensemble de la population et aux partenaires tout en rassurant sur sa disponibilité à consolider les relations.

Selon le représentant d’Aix, l’initiative vient combler un besoin identifié par son organisation. Il a rappelé que cet acte n’est pas une première dans leurs activités. En effet, son organisation travaille avec la mairie d’Aix et propose d’accompagner les communautés villageoises dans le cadre d’un partenariat pour agir en vue de mettre à leur disposition une ressource en eau durable, de proximité et de qualité.

Cette collaboration doit aussi permettre d’améliorer les conditions sanitaires et de réduire les maladies d’origine hydrique, d’alléger la corvée d’eau des femmes et leur permettre ainsi de se consacrer à des activités valorisantes. Diversifier et sécuriser l’alimentation par l’irrigation et augmenter les revenus d’origine agricole, préserver durablement la ressource en eau et l’environnement et limiter l’exode rural intègrent les objectifs de l’ONG Solidarité Eau Sud.

Dans les prochains jours, Jacques Arbez compte mettre à la disposition du CSREF des incinérateurs pour le traitement des déchets hospitaliers. D’après lui, les déchets hospitaliers du CSREF sont actuellement brûlés sur des installations qui ne détruisent pas les dioxines créées lors de la combustion avec des retombées de fumées potentiellement toxiques pour le centre et le voisinage.

Fatoumata NAPHO