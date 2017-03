Conseil de cabinet : PROJET DE STATUT POUR LES ATELIERS CENTRAUX DE MARKALA

Le conseil de cabinet s’est réuni vendredi à la Primature sous la présidence du Premier ministre, Modibo Kéita. Au menu de la rencontre, deux dossiers importants sur l’économie. Le premier dossier était introduit par le ministère de la Défense et des anciens Combattants. Il porte sur le statut des Ateliers centraux de Markala. Selon le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Me Mountaga Tall, cette structure, créée depuis 1925, a connu une longue évolution. Elle a été, un moment, rattachée à l’Office du Niger. Par la suite, elle est devenue une structure indépendante, avant de se retrouver dans le giron du ministère en charge de la Défense. Dans ce cadre, les Ateliers centraux de Markala ont d’abord été une sous direction avant de devenir un Etablissement public à caractère militaire. L’entreprise a fait preuve d’une expertise avérée aussi bien au plan national que dans la sous-région avec des interventions en Guinée et au Nigeria. Malheureusement aujourd’hui, les Ateliers centraux de Markala se meurent à petit feu pour un certain nombre de raisons. D’abord, le personnel est insuffisant et vieillissant et les infrastructures sont vétustes. Autre difficulté : l’inadaptation des textes de la structure. Son statut d’établissement public à caractère militaire n’existe pas dans le droit malien. Ce qui l’empêche de participer à des appels d’offres, de générer des bénéfices ou d’assurer la formation professionnelle et la relève des agents. Selon le Porte-parole du gouvernement, la solution envisagée par le conseil de cabinet vise le changement de statut pour permettre à la structure de sortir des problèmes qu’elle connaît de nos jours. C’est ainsi qu’il est envisagé la création d’un Etablissement public à caractère industriel et commercial et l’extension de ses activités à d’autres domaines que le secteur militaire. Le second dossier soumis à l’examen du conseil de cabinet a été introduit par le ministère du Développement industriel et porte sur une réflexion sur l’industrie de la viande au Mali. A ce niveau, Mountaga Tall a relevé que le premier rang de la zone UEMOA et le deuxième de l’espace CEDEAO après le Nigeria qu’occupe notre pays en terme de cheptel n’a malheureusement pas de réelles retombées pour notre économie. Le bétail est exporté sur pied avec toutes les déperditions en terme de valeur ajoutée. En examinant la question, le conseil a autorisé le ministre du Développement industriel à initier une réflexion en vue de propositions de solutions. L. ALMOULOUD