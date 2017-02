Conférence Mining  Indaba : RENCONTRE DES MINISTRES DES MINES EN PRELUDE

Le ministre des Mines, Pr Tiémoko Sangaré, est arrivé samedi à Cape Town, en Afrique du Sud, où il participe à la conférence Mining Indaba à la tête d’une forte délégation composée de membres de son cabinet, de responsables de structures du département et d’opérateurs privés maliens.

Le ministre Sangaré a été accueilli par l’ambassadeur du Mali à Prétoria, Mahamane Aoudou Cissé, accompagné du 2è conseiller à l’ambassade et par une délégation de la Société minière Randgold. Dimanche, au Grand Hôtel Westin, un symposium très riche en échanges, a réuni 23 ministres africains des Mines et environ une cinquantaine de directeurs généraux et chefs d’entreprises miniers. Il a été question principalement de la mobilisation des ressources et de la gestion des revenus. Il est à noter qu’au cours de ces dernières années, le Mali a enregistré une plus grande efficacité dans l’émission de la licence minière avec sa participation active à l’Initiative de la transparence dans les industries extractives (ITIE). Ce qui a entrainé des améliorations significatives dans le système des finances publiques dans le secteur extractif. En prélude à la conférence Mining Indaba, la délégation malienne a mené diverses activités. Le ministre des Mines a reçu, en compagnie des membres de sa délégation, la direction et les responsables de la Société Anglogold Ashanti sur des sujets ayant trait aux sites miniers de Yatela et Sadiola. Tiémoko Sangaré s’est dit très heureux de cette rencontre et a exprimé son engagement à mener des actions allant dans le sens du développement du secteur minier de notre pays.

Rappelons que la conférence Mining Indaba qui s’ouvre ce lundi pour prendre fin le 9 février prochain, est l’une des plus grandes conférences professionnelles au monde et entièrement dédiée à la capitalisation et au développement du secteur minier.

CCOM/Mines