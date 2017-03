Conférence d’entente nationale : SIKASSO A TENU SES CONSULATIONS REGIONALES

Les consultations régionales préparatoires de la Conférence d’entente nationale se sont tenues en février dernier à Sikasso en présence des préfets, chefs de services, élus et représentants de la société civile. La délégation de la commission nationale préparatoire était conduite par l’ancien ministre, Dr Abdoulaye Sall. A l’ouverture des travaux, celui-ci a rappelé que l’objectif des consultations régionales est d’informer, de sensibiliser afin de recueillir les attentes des citoyens pour la Conférence d’entente nationale.

Le gouverneur de la Région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly s’est réjoui de l’organisation de la Conférence d’entente nationale dont le but est de produire une charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale. Il a, par ailleurs, rappelé que notre pays a connu quatre rebellions de 1960 à nos jours. La première a éclaté en 1963 et les trois autres sont survenues en 1990, 2006 et 2012. «Les trois premières ont connu un dénouement heureux à travers des accords de paix. La dernière rébellion de 2012 a menacé l’intégrité de l’ensemble du territoire. Heureusement le processus du dialogue inter-malien, suscité et encouragé par les plus hautes autorités, a abouti à un Accord de paix signé le 15 mai 2015 et qu’il faut consolider», a-t-il expliqué. Au cours des travaux, les participants ont planché sur la problématique des causes des crises au Mali, sur la paix, l’unité et la réconciliation nationale.

L’organisation de la Conférence d’entente nationale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre et de la concrétisation de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger. Elle vise à instaurer un débat approfondi et inclusif entre toutes les composantes de la nation malienne sur les causes profondes des conflits qui secouent notre pays depuis l’Indépendance.

F. DIABATE

Amap-Sikasso