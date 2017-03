Conférence d’entente nationale : LES SUGGESTIONS DU PATRONAT

L’organisation de la Conférence d’entente nationale (CEN) est prévue pour ce mois de mars. En prélude, le président de la commission préparatoire de l’événement, le Pr Baba Akhib Haïdara, poursuit ses consultations des forces vives de la Nation pour recueillir leurs attentes. C’est dans ce cadre qu’il a reçu, hier dans l’après midi, au bureau du Médiateur de la République, une délégation du Conseil national du patronat du Mali (CNPM), conduite par Mamadou Sinsy Coulibaly.

L’objectif global de la Conférence d’entente nationale est d’instaurer un débat approfondi et inclusif entre toutes les composantes de la Nation malienne sur les causes profondes du conflit. Cette conférence permettra ainsi de traiter, entre autres, de la problématique de l’Azawad, problématique désormais dénuée de toute connotation de projet politique à caractère séparatiste ou ethnique. Le résultat final attendu est la production d’une Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation.

À l’issue de la rencontre, le président du CNPM a confié avoir, avec les membres de la commission préparatoire de la Conférence d’entente nationale, échangé sur l’unité nationale, la paix et la fraternité pour faire du Mali un pays où il fait bon vivre. S’agissant du rôle que le Patronat pourrait jouer dans l’organisation de l’événement, Mamadou Sinsy Coulibaly a estimé qu’au delà du CNPM, c’est toute la société civile qui doit faire bloc derrière le chef de l’État, parce que la Nation est en péril. « Le président de la République doit sentir qu’il y a des hommes derrière lui, parce que jusqu’à présent, il n’a pas encore senti le peuple malien derrière lui pour la résolution de la crise du Nord.

Tous les jours, on conteste sa légitimité, c’est la démocratie qui permet cela, certes, mais dépassons ces clivages politiques, réglons le problème du Nord, mettons le président de la République en confiance. Cela lui permettra d’écouter le peuple malien et de faire rêver le peuple malien », a conseillé le patron des patrons maliens.

Et Mamadou Sinsy Coulibaly d’ajouter que si Ibrahim Boubacar Kéïta rassure et qu’il y a de l’espoir, le rôle du secteur privé, celui de la société civile, en général, sera de transformer cet espoir en réalité et de le traduire dans l’économie pour que tout le monde puisse vivre tranquillement dans notre pays.

Pour lui, ce n’est pas le chef de l’État seul qui exerce le pouvoir, mais tout le peuple. « Il faut qu’on arrête de critiquer et qu’on arrive à lui dire : faites comme ça. Voilà la solution du peuple malien.

En prenant ces décisions, le président de la République va susciter l’espoir qui est nécessaire à l’organisation commune d’une vie dans un espace géographique bien déterminé », a conclu le président du CNPM.

