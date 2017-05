Conférence d’entente nationale : LES APPRECIATIONS DE L’ADEMA ASSOCIATION

«Conférence d’entente nationale : Quelle suite ? », tel était le thème d’une conférence de presse organisée, le samedi dernier à la Pyramide du souvenir, par l’Alliance pour la démocratie au Mali (l’ADEMA-Association).

Sa présidente, Mme Sy Kadiatou Sow, s’est fécilitée de la réussite de la Conférence d’entente nationale, avant de s’interroger sur l’opérationnalisation des recommandations qui en sont issues.

La conférencière a reconnu que cette conférence s’est déroulée dans un contexte difficile, mais qui n’a entamé en rien la qualité de l’organisation. «Au bout du compte, la rencontre aura permis d’instaurer un débat approfondi entre toutes les composantes de la nation sur la problématique de l’Azawad», a-t-elle apprécié. L’association ADEMA, a-t-elle ajouté, retient surtout le caractère inclusif de l’évènement et la liberté de parole qui a prévalu au cours des débats. «Malgré le temps relativement court consacré aux débats en commission et en plénière, les participants ont pu aborder de façon très ouverte tous les sujets qui leur tenaient à cœur», a affirmé Mme Sy Kadiatou Sow avant de témoigner la qualité du document de travail remis aux participants. « Un document très riche en informations sur l’histoire, la géographie, la politique et la situation sécuritaire», a-t-elle indiqué.

Cependant, Mme Sy Kadiatou Sow a fait savoir que son association n’a pas relevé que des points positifs. Elle a aussi constaté des insuffisances au nombre desquelles la suppression de l’ordre du jour de l’adoption de la Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation nationale. « Le fait d’attendre l’ouverture de la conférence pour annoncer la suppression de ce point a été très mal perçu par les participants. L’ADEMA association voit en ce fait une manœuvre ourdie par les groupes séparatiste», a indiqué la conférencière. Par rapport à la question de l’Azawad, Mme Sy Kadiatou Sow a estimé que la majorité des participants s’opposait fermement au dessein politique de vouloir donner à ce territoire un statut juridique et politique.

Par ailleurs, la conférencière a affirmé que son association a échangé avec le président de la Conférence d’entente nationale, Baba Hakib Haïdara, sur les mesures envisagées pour la mise en œuvre des recommandations issues de la conférence, notamment l’élaboration de la Charte pour la paix, l’unité et la réconciliation ainsi que de la cartographie des terroirs. Tout en reconnaissant la nécessité de disposer d’une telle cartographie, elle a invité à la prudence et la vigilance pour éviter que cet outil ne soit une source de division.

Issa Dembélé