COMMUNIQUÉ

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DIRECTION GENERALE DE L’ECOLE SUPERIEURE DE JOURNALISME ET DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION

Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication

Le Directeur général de l’Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication communique :

Il est ouvert un concours direct d’accès à l’Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication, niveau : Licence (BAC + 3), au titre de l’année académique 2017/2018.

Le nombre de places à pourvoir est de 25.

I. CONDITIONS D’ADMISSION

Peuvent faire acte de candidature, les candidats titulaires du Baccalauréat toutes séries ou d’un diplôme équivalent et âgés de 24 ans au plus au premier (1er) janvier 2017.

Les candidats étrangers peuvent, exceptionnellement, être admis après étude de dossier suivi d’un entretien. Les places réservées aux étrangers ne peuvent excéder 25% de l’effectif.

II. DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

– une demande de candidature adressée auDirecteur général de l’Ecole supérieure de Journalisme et des Sciences de la Communication timbrée à 200 F CFA;

– une copie de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;

– une copie certifiée conforme du Baccalauréat ou une copie certifiée conforme de la lettre d’équivalence du diplôme étranger en tenant lieu, accompagnée de l’original dudit diplôme;

– une fiche individuelle dûment remplie à retirer au secrétariat de la Direction de l’ESJSC ;

– deux photos d’identité ;

– un certificat de nationalité malienne ;

– un reçu attestant le versement des frais d’étude de dossiers fixés à dix mille (10 000) F CFA.

Les dossiers doivent parvenir à la Direction générale de ladite Ecole, les jours ouvrables, du 02 au 13 octobre 2017, de 9hà 16 heures. Aucun dossier ne sera accepté avant ou après les dates indiquées

Chaque candidat(e) déclaré(e) définitivement admis(e) devra fournir :

• un certificat médical constatant qu’il est apte à suivre la scolarité et les travaux de l’Ecole;

• un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

• un engagement à respecter le règlement intérieur de l’ESJSC, (formulaire à retirer au Secrétariat de la DG/ESJSC) ;

•un Certificat d’authenticité du Diplôme fourni ;

•une quittance de l’Agence comptable de l’ESJSC attestant qu’il (elle) s’est acquitté(e) de ses frais d’inscription et de ses frais de scolarité annuels dont le montant sera déterminé par le Conseil d’administration).

III. EPREUVES

(5épreuves dont 4 écrites)

3.1 Epreuves écrites

-Dissertation sur des problèmes contemporains coefficient 3 ;

-Contraction de textes, coefficient 3 ;

-Questions d’actualité portant sur les six mois qui précèdent le concours, coefficient 2 ;

-Version anglaise, coefficient 1.

3.2 Epreuve orale pour les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 à l’issue des épreuves écrites :

-Entretien avec le jury, coefficient 2.

A l’exception de l’épreuve d’anglais, toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire au concours d’entrée.

Le lieu et la date du concours feront l’objet d’un communiqué radiodiffusé et d’un affichage dans l’enceinte de l’Ecole.