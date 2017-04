COMMUNIQUÉ DECES

Le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, le Directeur général de l’Agence Malienne de Presse et de Publicité (AMAP), le Comité syndical et tout le personnel de l’AMAP ont, la profonde douleur, d’annoncer le décès, à l’âge de 61 ans, de Seydou Tanou, correspondant de l’Agence de presse à Koutiala.

L’enterrement a lieu ce jeudi 27 avril à 16 heures au cimetière de Magnambougou. A la famille durement éplorée, le ministre de l’Economie numérique et de la Communication, le directeur général de l’AMAP, le Comité syndical et tout le personnel, présentent leurs condoléances les plus attristées. Que son âme repose en paix.

Dors en paix doyen.