Commune rurale du Mandé : EXERCICE DE TRANSPARENCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX

La mairie de la commune rurale du Mandé (Ouénzindougou, Kanadjiguila..) est confrontée, depuis un bon moment, à des difficultés de gestion collégiale entre l’édile actuel et certains élus.

Ces derniers ont fait part de leur mécontentement face au mode de gestion des finances par le premier responsable de la mairie. Afin d’éclairer l’opinion sur le « feu qui a longtemps couvé » dans la mairie de la commune rurale du Mandé et de parer à toute éventualité, Bernard Dakouo, conseiller communal, a convoqué une rencontre avec les média pour faire le point de la situation qui prévaut dans sa commune. Cette rencontre avec la presse s’est tenue, le week-end dernier, dans la salle de conférence de la mairie de la commune.

Le conseiller communal et principal conférencier a écarté, d’emblée, toute volonté de nuire à une personne, voire un parti politique de la place, en organisant cette conférence. M. Dakouo a surtout justifié son acte par son attachement aux valeurs de transparence et de bonne gestion des finances publiques de cette commune rurale de plusieurs centaines de milliers de d’âmes. Le conseiller communal et ses collègues initiateurs ont indexé un certain nombre de pratiques dans la gestion des finances de la mairie du mandé. Pour eux, le point d’orgue de ces « pratiques peu orthodoxes » a été atteint lors de la réfection du bâtiment principal de la mairie. A ce sujet, Bernard Dakouo, a émis de sérieux doutes sur le mode de passation du marché pour la réalisation des travaux. Notamment la peinture du bâtiment. La réalisation du chantier aurait coûté plusieurs millions de F cfa. Si cela n’a pas été le problème, du point de vue du conférencier, le procédé que le maire a utilisé lui semble « très opaque ». D’où la colère de certains des conseillers communaux. Après avoir cherché à en savoir d’avantage avec l’actuel édile, en vain, et par souci de transparence, ces derniers ont décidé de porter l’affaire sur la place publique, afin de parer à toute éventualité.

Sans vouloir entrer dans certains détails, le conseiller communal Dakouo et ses collègues « frondeurs» soupçonnent un marché de gré à gré. Toute chose qui, selon le conférencier, est contraire à la philosophie de l’équipe dirigeante actuelle de la commune rurale du Mandé. Durant tout le temps qu’ont duré les débats, Bernard Dakouo s’est voulu rassurant. Il a écarté toute idée de conflit personnel et ou de règlement de compte au sein de la mairie de la commune du Mandé.

Le conférencier a mordicus soutenu vouloir se battre pour l’intérêt de la commune. Et au delà, de l’ensemble des élus locaux au seul profit des populations pour lesquelles ils ont été élus. Toutefois, en l’absence d’une explication claire et saine dans la gestion de certains dossiers à la mairie, Bernard Dakouo et ses collègues ont fait part de leur crainte. Celle d’une suspension de l’élu local qui se profile à l’horizon. Voire d’une éventuelle action devant la justice. Le conférencier avait, au passage, attiré l’attention sur de nombreuses difficultés qui entravent la bonne marche de la commune. Au delà de la question des finances, objet de la rencontre avec la presse, les difficultés se rapportent surtout aux questions foncières dans la commune rurale du Mandé, mais surtout à des « prises de décisions personnelles sans consultation », entre autres.

Au nom des religieux de la commune, Mahamadou Fofana s’est réjoui de cet exercice de transparence dont ont fait preuve les organisateurs de cette conférence. « Nous souhaitons que l’on comprenne que ce n’est pas par méchanceté. C’est plutôt pour le progrès de cette contrée », a-t-il expliqué. Le religieux a surtout prôné la paix, l’entente et la concorde entre les différents élus locaux du Mandé. Cela, a-t-il ajouté, pour l’intérêt des populations qui les ont portés à la tête de la localité.

Les organisateurs de la rencontre ont promis des rencontres périodiques, du même genre, avec la presse. Objectif. ? Informer l’opinion sur la gestion des affaires de la commune du Mandé. « Une gestion qui, selon les eux, exige une transparence totale pour l’intérêt des populations du Mandé ».

Mh. TRAORE