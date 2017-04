Charte de l’environnement : L’AVANT PROJET DE DOCUMENT PASSE AU PEIGNE FIN

Les concertations régionales sur l’élaboration de l’avant projet de Charte de l’environnement du Mali se tiennent depuis hier au siège du Haut conseil des collectivités. C’était sous la présidence de Ahmadou Kisso Cissé, 2è vice-président du Haut conseil des collectivités. La rencontre qui s’étend sur 2 jours réunit non seulement les directions régionales de l’Assainissement, de la Pollution et des Nuisances, celles de la Pêche, de l’Hydraulique, mais aussi les directions régionales de l’Urbanisme, des Eaux et forêts, des Productions et Industries animales de Kayes, Koulikoro et du District de Bamako. La rencontre de Bamako qui regroupe les régions de Kayes, Koulikoro et le District de Bamako est la première d’une série de deux concertations régionales sur l’élaboration de l’avant projet de charte de l’environnement. Une seconde rencontre qui aura lieu bientôt à Ségou regroupera les régions de Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ménaka et Taoudéni. Cette Charte, dont les germes verront le jour pendant les rencontres de Bamako et de Ségou, permettra de conscientiser les acteurs à tous les niveaux, de les impliquer « effectivement et efficacement » pour assurer et garantir un environnement sain et propice au développement de notre écosystème sur toute l’étendue du territoire. Pour l’élaboration de l’avant projet de charte, lesdites rencontres constituent une phase décisive, car, selon Ahmadou Kisso Cissé, elles « permettront de collecter les points de vue de l’ensemble des citoyens sur la question ». Pour le 2è vice-président du Haut conseil des collectivités « il n’est pas superflu de rappeler que la constitution malienne accorde une place de choix à l’environnement. Et cette attention est affirmée par la création d’un département de l’Environnement et l’adoption d‘une politique et d’une stratégie de lutte contre le changement climatique ». L’environnement au Mali, est assujetti à plusieurs contraintes, dont les principales sont l’incivisme des citoyens, le déficit de contrôles, l’insuffisance des textes de loi, leur incompréhension et leur non application. Face à tous ces dangers, il est normal qu’on s’investisse dans la sauvegarde de notre environnement, a expliqué Ahmadou Kisso Cissé. Selon lui, le Haut conseil des collectivités se propose d’élaborer cet avant projet de charte de l’environnement pour faire face aux défis auxquels il est confronté. Pour Ahmadou Kisso Cissé en élaborant cet avant projet de charte, « le Haut conseil des collectivités est tout juste dans son rôle. En effet conformément à l’article 99 de la Constitution, l’institution a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur toute politique de développement local et régional. Le Haut conseil des collectivités peut faire des propositions de textes au gouvernement pour toutes questions concernant la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens à l’intérieur des collectivités. Aussi, a-t-il exhorté à plus « d’assiduité et d’attention, afin que le document final qui sera issu de cet exercice soit de qualité, répondant à nos aspirations. Un document qui prend en charge les grands principes régissant la question de l’environnement pour le bonheur de tous », a-t-il espéré.

Khalifa DIAKITE