Championnat national : LE REALISME PAYANT DE L’USC KITA

Dominés dans le jeu pendant presque toute la rencontre, les Kitois n’ont obtenu que deux occasions nettes de butmais cela a suffi aux Bleus pour faire la différence et empocher les trois points de la victoire

L’affiche de la 11è journée du championnat national a mis aux prises le COB et l’USC Kita. Au terme d’une partie intense et âprement disputée, ce sont les visiteurs de Kita qui se sont imposés 2-1. Les deux buts de l’USC Kita portent les signatures de Bakary Coulibaly (16è min) et d’Aboubacar Diarra (83è min), alors que l’unique but des Olympiens a été signé par Aremu K. Toloba (79è min). Il faut reconnaître que le résultat est flatteur pour les Kitois qui ont été dominés par les Verts sur l’ensemble du match.

En tout cas, jugés à travers le nombre d’occasions qu’ils se sont créées, Alsény Bangoura et ses coéquipiers méritaient, au moins, le partage des points. Mais, comme on a coutume de le dire, dominer un match et se créer plus d’occasions que l’adversaire ne suffisent pas pour gagner. Il faut être efficace devant les buts et sur ce plan, les joueurs de l’USC Kita ont été meilleurs aux Olympiens. Les Kitois n’ont obtenu, en tout et pour tout, que deux occasions nettes mais cela a suffi aux protégés de Djofolo Traoré pour faire la différence. Grâce à ce succès, l’équipe de la capitale de l’Arachide conforte sa 4è place, avec 22 points derrière le trio de tête composé du Stade malien (1er, 26 points avec le match d’hier contre CSK), le COB (26 points) et le Djoliba (25 points).

Cette confrontation entre les Olympiens et les Kitois a démarré à vive allure, sans round d’observation. Dès le coup d’envoi de la rencontre, le COB prendra la direction des opérations, avant d’allumer la première mèche à la 9è minute. A la réception d’un long centre dans le dos de la défense adverse, Modibo Traoré se présente, seul, devant le portier de Kita qui déviera le ballon en corner. Galvanisés par ce départ canon, les protégés d’Ismaël Diané maintiennent la pression sur les visiteurs, mais ne parviennent pas à concrétiser leur domination. Pire, l’équipe de l’ex-Base se fera piéger à l’entame du deuxième quart d’heure, avec l’ouverture du score signée Bakary Coulibaly. Suite à un exploit personnel, l’avant centre de Kita se débarrasse, facilement, du latéral gauche olympien, s’infiltre dans la surface de réparation, avant d’ajuster Abdoulaye Samaké ‘’Porato’’ d’une frappe puissante (16è min, 0-1).

Ce but contre le cours du jeu n’entame pas le moral du COB. Au contraire, le capitaine Abdoulaye Samaké et ses coéquipiers continueront de presser leurs adversaires, en multipliant les alertes dans la surface du gardien Ahmadou Fofana. Peu avant la demi-heure, le gardien kitois sera sauvé par la barre transversale sur une tentative d’Alsény Bangoura (22è min).

On en restera-là jusqu’à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Olympiens continuent sur la même lancée. Ils obtiennent des occasions, mais pèchent dans la finition, à l’image d’Alsény Bangoura qui envoie le ballon dans les nuages, alors que les buts étaient grandement ouverts (62è min). Mais à force d’insister, les Verts finiront par être récompensés, après l’entame du dernier quart d’heure.

Aremu K. Toloba réalise un numéro dans la défense adverse et envoie une frappe enroulée qui termine sa course au fond des filets du pauvre Ahmadou Fofana (79è min, 1-1). Malheureusement, la joie des joueurs du COB sera de courte durée car quatre minutes seulement après cette égalisation, Aboubacar Doumbia redonnera l’avantage aux siens. A la réception d’un corner exécuté par Mamadou Diallo, l’avant centre de l’USC Kita saute plus haut que tout le monde pour placer une tête imparable (83è min, 1-2). Et c’est sur ce score 2-1 que le référé central, Abdoulaye Keïta, sifflera la fin de la rencontre. Dur, dur pour les Verts…

Boubacar THIERO

Mardi 30 mai au stade Modibo Keïta

Buts de Aremu K. Toloba (79è min) pour le COB; de Bakary Coulibaly (16è min) et Aboubacar Diarra (83è min) pour l’USC Kita.

Arbitrage de Abdoulaye Keïta, assisté de Sékou Timbiné et Mamadou Traoré.

COB : Abdoulaye Samaké (cap), Kalilou Bathily, Piot Dho Germain, Konan Kouamé, Mahamadou Sissoko, Aly Dessé Sissoko, Chiaka Guindo (Ibrahima Koné), Alsény Bangoura (Aremu K. Toloba), Naby Bangoura (Abdourahamane Traoré), Modibo Traoré, Djibril Coulibaly. Entraîneur : Ismaël Diané.

USC Kita : Ahamadou Fofana, Youssouf Sangaré (cap), Ousmane Dantouma Camara, Abdoulaye Sinaba, Ténéman Coulibaly, Moussa Kyabou, Bourama Traoré, Moussa Kida (Boubacar Diané), Bakary Coulibaly (Mamadou Diallo), Drissa Bamba, Aboubacar Diarra. Entraîneur : Diofolo Traoré.

LES RéSULTATS

ASB-AS Black Star : 1-1

Djoliba-US Bougouni : 3-0

ASOM-Nianan : 2-0

Bakarydjan-Mamahira : 1-0

Sonni AC-11 Créateurs : 1-1

USFAS-CSD : 2-0