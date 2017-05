Championnat national : LE DJOLIBA S’ACCROCHE A LA DEUXIEME PLACE

Le Djoliba a dominé l’AS Police (71-38), au match au sommet de la 10è journée du championnat national de basketball. Considérée comme la rencontre vedette de la 10è journée sur le tableau féminin, le match a pris l’allure d’une promenade de santé pour les Djolibistes, le samedi 29 avril, au Palais des sports. Pendant les 5 premières minutes, le Djoliba a mené 10-00 grâce à 8 points de Djénéba N’Diaye et 2 points de Founè Sissoko. L’entraîneur de l’AS Police, Boubacar Kanouté était obligé de demander un temps mort. Les Policières sont bien revenues de cette petite pause, puisque Ramata Gadiaka a marqué un tir à trois points. Mais les Djolibsites ont logiquement remporté le premier quart temps (18-9). Bien amenée par le tandem Awa Sidibé et Djénéba Sissoko, l’AS Police a résisté au 2è quart temps, mais elle a tout de même perdu (19-37). Le Djoliba était trop fort. Les Rouges ont, également, gagné le 3è quart temps (52-29) et le 4è quart temps (71-38). Les Rouges totalisent désormais 17 points et s’accrochent à la deuxième place du classement derrière le Stade malien. Les Stadistes poursuivent leur marche en avant dans la compétition. Elles ont dominé le Réal (39-96), au compte de la 10è journée, au Palais des Sports. Invaincues dans la compétition, les joueuses d’Amadou Bamba mènent la course sur le tableau féminin du championnat national. Après 10 journées de débats, elles comptent 18 points au compteur. L’AS Police reste 3è au classement avec 15 points. Les Policières comptent le même nombre de points que l’USFAS, qui a battu, au stade du 26 Mars, Attar club (59-57). Les Kidaloises occupent le 5è rang avec 12 points. A Sikasso, le Tata a dominé le Centre de référence de basketball de Tombouctou (57-48). Les Sikassoises se classent au 7è rang et comptent le même nombre de points que le Réal (11 pts 6è). Les joueuses de la cité des 333 Saints ferment la marche (8è, 9 pts). Chez les Hommes, l’USFAS s’est imposée devant le Centre Bintou Dembélé (59-42), au stade du 26 Mars. Les militaires sont les leaders du tableau masculin. Ils comptent 18 points. L’AS Police (16 pts) reste au 2è rang, malgré leur défaite devant le Réal (62-68), au Palais des Sports. Cette victoire propulse le Réal (13 pts) à la 4è place. Le Sigui (15 pts), vainqueur d’Attar club (95-60), à Kayes, occupe le 3è rang, tandis que les Kidalois (11 pts) se classent 6è. Le Stade malien a dominé la J.A. (64-62). Les Stadistes (12 pts) sont 5è, tandis que l’équipe de la Vieille Dame (10 pts) est la lanterne rouge, derrière le Centre Bintou Dembélé (7è, 10 pts).

L. M. D.

LES RESULTATS DE LA 10è JOURNEE

Dames Réal-Stade malien : 39-96

AS Police-Djoliba : 38-71

USFAS-Attar club : 59-57

Tata-CRBT : 57-48

Hommes J.A.-Stade malien : 62-64 20h : AS Police-Réal : 62-68

20h : USFAS-CBD : 59-42

16h : Sigui-Attar club : 95-60