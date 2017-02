Championnat national : LE DJOLIBA RATE LE DEPART

Exceptés les Rouges qui se sont faits surprendre 1-0 au stade Modibo Keïta par le CSD, tous les autres favoris ont réussi leur entrée en matière

Annoncé pour être le premier match du championnat national, saison 2016-2017, le choc COB-CSK n’a pu avoir lieu le vendredi 3 février. La rencontre a été reportée à aujourd’hui, à cause de la tension entre les supporters. Toutes les autres rencontres de la première journée se sont disputées le week-end dernier. Ainsi, samedi au stade Modibo Keïta, le champion en titre, le Stade malien a dominé 2-0 le Nianan de Koulikoro et en deuxième heure, Lafia club de Bamako (LC. BA.) s’est imposé sur le même score face à l’Union sportive de Bougouni (USB). 24h plus tard, c’est-à-dire dimanche, quatre rencontres se sont déroulées. Au stade Modibo Keïta, le CSD a surpris le Djoliba (1-0), tandis que le Réal a maté les Onze Créateurs (2-0) dans le match au sommet de la première journée.

Le même dimanche, au stade Mamadou Konaté, l’USFAS s’est inclinée 1-2 devant l’Association sportive et olympique de Missira (ASOM), alors que le duel des promus entre l’AS Black star et le Soni de Gao a tourné à l’avantage de l’équipe de Badalagougou, nette vainqueur 3-0. Au stade municipal de Kita, Sékou Koïta et ses coéquipiers de l’USC Kita ont dominé 2-0 le Mamahira de Kati au terme d’un match très abouti. Quant à la rencontre qui a mis aux prises l’AS Bakaridjan et l’Association sportive de Bamako (ASB) au stade de Barouéli, elle s’est terminée en queue de poisson. En effet, peu après l’heure de jeu, les visiteurs de l’ASB ont décidé de quitter la pelouse pour protester contre la décision du référé central de renvoyer dans les gradins leur entraîneur, Sébastien Yode.

La deuxième journée débutera le vendredi avec deux rencontres qui se disputeront à Bamako : AS Black star-Onze Créateurs de Niaréla et Réal-Sonni de Gao. Les deux rencontres sont prévues au stade Mamadou Konaté. 48h plus tard au stade Modibo Keïta, ce sera le choc COB-Djoliba qui sera suivi de l’explication entre l’ASB et le CSD. Au stade Mamadou Konaté, le CSK recevra l’AS Bakaridjan de Barouéli et le même dimanche, le Nianan en découdra avec Lafia club de Bamako au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro, alors que l’US Bougouni recevra l’USC Kita au stade municipal de Bougouni. La dernière rencontre de cette 2è journée entre le Stade malien et l’ASOM se disputera le mercredi au stade Modibo Keïta

Concernant l’affiche qui devait mettre aux prises le Réal et le Mamahira, mardi au stade municipal de Kati, elle a été reportée pour cause de coupe de la Ligue des champions d’Afrique. L’équipe du nouvel entraîneur, Pascal Pons, est présentement à l’internat pour préparer sa première sortie en C1 face aux Nigérians de Rivers United. Les matches aller de la Ligue des champions d’Afrique auront lieu du 10 au 12 février, alors que les manches retour sont prévues du 17 au 19 février.

S. S. KAMISSOKO

LES RESULTATS

Stade Malien Bko-Niana : 2-0

LCBA-US Bougouni : 2-0

Djoliba AC- CSD : 0-1

Onze Créateurs-Réal : 0-2

USC Kita-Mamahira AC : 2-0

Bakaridjan-ASB : 2-0

USFAS-ASOM : 1-2

Black star-Soni AC : 3-0

LE PROGRAMME DE LA 2è JOURNéE

Vendredi 10 février au stade Mamadou Konaté

16h : Black star-Onze Créateurs

18h : USFAS-Soni de Gao

Dimanche 12 février au stade Modibo Keïta

16h : COB-Djoliba AC

18h : ASB-CS Duguwolofila

Stade Mamadou Diarra H Koulikoro

Nianan-LC. BA

Stade Municipal Bougouni

US Bougouni-USC Kita

Stade Mamadou Konaté

CSK-Bakaridjan

Mercredi 15 février au stade Modibo Keïta

ASOM-Stade malien