Championnat d’Espagne : LE REAL MADRID FREINE PAR VALENCE

Le Réal Madrid est en méforme, même si c’est une question de perspective. Le club madrilène a en tout cas déjà perdu plus de matchs (2) en 2017 que durant tout 2016 (1). Et si l’on se fie à la première période des Merengue, on se dit queRaphael Varane aurait pu être largement plus inspiré. Le défenseur tricolore est responsable, sur le premier but des Che, de ne pas avoir été assez attentif à Zaza, qui, servi par El Haddadi, a eu le temps de trouver le petit filet opposé sans avoir été gêné le moins du monde par l’international tricolore. Le tout, dès la 5e minute et la première incursion valenciane.

Seulement 4 minutes plus tard, Orellana double la mise d’une frappe entre les jambes de Keylor Navas. Mais tout part d’une perte de balle de Varane qui profite à Nani, lequel lance le contre des locaux. Le Real est à terre, mais entrevoit la lumière quand Cristiano Ronaldo profite d’un centre de Marcelo pour réduire la marque juste avant le repos (44e).

Ronaldo manque d’ailleurs de doubler la marque une petite minute plus tard, quand son tir, touché par Mangala, frôle le montant de Diego Alves et le Real doit se résoudre à rentrer aux vestiaires la tête basse. Changement de physionomie pour le match en seconde période. Valence défend et Valence défend bien. Et si le Real se montre dangereux à différentes reprises, notamment en toute fin de rencontre, le club merengue ne parviendra jamais à égaliser. Le miracle Sergio Ramos n’a d’ailleurs pas eu lieu et les visiteurs manquent l’occasion de prendre 4 points d’avance sur le Barça en tête de la Liga.

LA COLèRE DE ZIDANE-« C’est très clair, nous avons perdu ce match en dix minutes, a martelé Zinédine Zidane après la défaite des Merengues. Nous sommes très mal entrés dans cette rencontre. D’habitude, notre grande force est de bien débuter mais ce soir, c’était tout l’inverse. Nous avons fait dix très mauvaises minutes et encaissé deux buts. »

Et les bonnes intentions affichées par la suite n’ont pas suffi malgré la réduction du score de Cristiano Ronaldo juste avant la pause. « Même si nous avons produit assez de jeu pour renverser la situation, il nous a manqué beaucoup de choses ce soir, a déploré l’ancien champion du monde, avant de partager son courroux. En dix minutes, ils nous ont mis la merde. Je ne suis pas préoccupé mais plutôt en colère car nous n’avons pas d’excuses. »

« En football, l’attitude est cruciale et nos dix premières minutes n’ont pas été correctes, a-t-il ajouté. Nous avons manqué de lucidité dans la dernière passe, le dernier geste alors qu’il y avait la place pour marquer des points. » Zinedine Zidane voulait néanmoins se consoler en soulignant qu’il ne s’agissait que d’un match en retard. Un moindre mal. « Ce soir, seulement deux équipes pouvaient prendre des points », a-t-il en effet précisé.