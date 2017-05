Championnat d’Espagne : LE MANO A MANO CONTINUE ENTRE LE BARÇA ET LE RéAL

Dans une semaine, il se peut fort que le Barça abandonne son titre de champion au Réal Madrid. Mais, si cela arrive, les Catalans le feront sans regrets. Depuis six matches, les protégés de Luis Enrique réalisent un sans-faute et mettent constamment la pression sur le rival merengue. Ça a encore été le cas dimanche lors de l’avant-dernière levée du championnat. Sur la pelouse de Las Palmas, les Catalans ont montré à quel point ils tenaient à leur couronne. Dans le sillage d’un Neymar revigoré, ils ont surclassé leurs hôtes sur le score de 4-1. Buteur une seule fois lors des six derniers matches, l’attaquant brésilien a signé un brillant réveil. Il y a eu quatre buts blaugrana dans cette partie et il y a été impliqué à chaque fois. Trois fois comme buteur et une fois comme passeur. Il a d’abord commencé par convertir un service sur un plateau d’or de Luis Suarez (25è) après une remontée de balle rapide de son équipe. Ensuite, il a rendu la pareille à son partenaire uruguayen avec une merveille de passe en profondeur. El Pistolero a ensuite conclu en battant le portier adverse d’un subtil piqué.

À la mi-temps, les Barcelonais ont peut-être eu vent du résultat qu’était en train de réaliser le Réal contre Séville (2-0 à la pause, puis 4-1 à la fin). Cela ne les a en rien découragés. Certes, à la 63è minute, ils ont laissé l’équipe des Baléares revenir à un but mais c’était pour mieux repartir après. Las Palmas n’a même pas eu le temps d’espérer que Neymar s’est distingué de nouveau en faisant mouche de la tête sur un centre de Rakitic. Enfin, l’international auriverde a conclu son festival par un duel gagné tout en finesse face au gardien adverse. Cela lui faisait un triplé. Son premier de la saison, mais mieux vaut tard que jamais, surtout quand il s’agit d’étirer le suspense pour le titre jusqu’à la dernière journée du championnat.