Cercle de Macina : 13 MORTS DANS DES AFFRONTEMENTS ENTRE CIVILS

Des affrontements entre des communautés bambara et peulh ont eu lieu entre samedi et lundi dans les localités de Kama et Sènèbamana, dans le cercle de Macina (région de Ségou). Selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ces heurts ont fait 13 morts et de nombreuses cases incendiées.

Des renforts des forces de sécurité ont été dépêchés sur les lieux. Le calme est revenu et les forces de sécurité patrouillent dans la zone pour éviter toute reprise des violences, selon la même source. Tout a commencé par l’assassinat d’un commerçant bambara qui tenait une boutique. Ce dernier aurait été tué par des terroristes qui ont interdit la coupe de bois.

Les groupes terroristes qui écument l’endroit ont fait de la zone boisée leur repaire. Après leurs actes terroristes, ils se réfugient dans cette forêt pour échapper aux poursuites des forces de sécurité. Ils peuvent aussi se camoufler à cet endroit pour tendre des embuscades aux forces armées.

Les proches du défunt accusent leurs cousins peulhs d’être de connivence avec les auteurs de l’assassinat. Ainsi, pour venger le boutiquier, ils ont levé une expédition punitive. Des donzos se sont organisés pour affronter les peulhs dans des villages comme Diawaribougou, Tounde, Tyaguel, etc.

Les affrontements sont fréquents dans cette partie du pays entre cultivateurs et éleveurs. L’infiltration des terroristes n’a fait qu’exacerber une situation conflictuelle.

A. DIARRA